KORONA NOTLARI 29 / WhatsApp gruplarında yazıyoruz, korkalım mı?

Mecliste görüşülecek olan ve internet düzenlemelerini de içeren torba yasa, kulaktan kulağa “WhatsApp mesajları takip ediliyormuş” korkusu saldı. Koronavirüs salgını yüzünden karantina, sosyal mesafe ve bilgi bombardımanıyla zaten gergin olan pek çok insan, “Bir bu eksikti şimdi” diye, birden telaşa kapıldı.

Yazdığı mesajların paylaştığı kişiler dışında görünmesini istemeyenler, endişeye kapılarak grupları terk etti.

Zamanla kalabalıklaşmış gruplar tekrar elden geçirildi, bahar temizliği sonrası ayıklanarak yeniden kurulur oldu.

Peki işin gerçeği nedir, gelin yanıtı birlikte arayalım.

“WhatsApp hesaplarında yazılanlar ne kadar gizli?”

Basit bir soru.

Yanıtı ise biraz karışık.

Koronavirüs salgını bir anda insanoğlunun yaşam düzenini alt üst etti.

‘WhatsApp’ gizlidir ama 2 kişinin bildiği, sır değildir

WhatsApp mesajları gizlidir fakat karşınızdaki kişi veya bir grupta yazıyorsanız oradaki kullanıcılarla mesajınızı paylaştığınız için gizlilik ihlal edilebilir. Kurtlar Vadisi’yle ünlenen “2 kişinin bildiği sır, sır değildir” sözünden yola çıkarak, bu durumu daha net anlatabiliriz.Fotoğrafı çekilen bir ekran görüntüsü ile mesajlarınız ve numaranız başkalarıyla kolayca paylaşılabilir. Mahkemelerde bunların yasal olup olmadığı konusunu hukukçular değerlendirecektir.

WhatsApp mesajları gizlidir çünkü uçtan uca şifreleme denilen ileri teknolojili bir sistemdir. Mesajları, fotoğraf ve video’ları, hesap bilgilerini, araya birilerinin girerek alma imkanı yoktur. Cep telefonu numarası ile sisteme giriş yapılması, yani operatör (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) üzerinden WhatsApp’a girilmesi, bu şirketlerin mesajlarınızı görmesi anlamına gelmez. Dolayısıyla bu mesajları kimseyle paylaşmaları da mümkün değildir.

WhatsApp mesajları gizlidir ve uygulamanın sahibi olan Facebook, içeriği Amerika dahil hiçbir ülkede, hiçbir kurumla paylaşmayacağını garanti eder. Amerika ve Avrupa’da bir ara üzerine çok baskı gelmesine karşın yine de içeriği paylaşmamıştır.

WhatsApp mesajları gizlidir ama cep telefonunuzu veya yazıştığınız bilgisayarı sizden habersiz ele geçiren bilgisayar korsanları (hacker) bu mesajları takip edebilir.

WhatsApp mesajları gizlidir ki Facebook, sistemdeki 1.5 milyar kullanıcının mesajlarını teslim ettikten sonra hiçbir yerde saklamadığını beyan eder. “Ama ya saklıyorsa”, şüphesi de hep vardır.

WhatsApp mesajları gizlidir ancak kullanıcılar dilerlerse bunları iCloud veya Google Drive gibi bulut servislerinde saklayabilirler. Bulutta herhangi bir uçtan uca şifreleme teknolojisi olmadığından, bu hesaplar üzerinden eski mesajlara erişilebilir.

WhatsApp mesajları gizlidir ve bundan 6 yıl önce 19 milyar dolara şirketi satın alan Facebook, uygulamanın çöp olmaması için bu kuralı asla çiğnemeyecektir. Çünkü WhatsApp’ın alametifarikası bu gizlilik prosedürüdür. İkinci bir Blackberry olmamak için tüm kozlarını sonuna kadar kullanacaktır. (Bir dönemin yıldızı Kanadalı Blackberry de uçtan uca mesajlaşma ve gizlilik sayesinde tüm dünyada popüler olmuştu. Ta ki mesajları bazı hükümetlerle paylaştığı ortaya çıkıncaya kadar.)