Korona notları 31 | İntikam soğuk yenen bir Hermes timsah çantadır

İntikam Alışverişi…



Kulağa oldukça tahrik edici gelen bu kavram şu sıralar oldukça popüler olmuş durumda.



Çin’de koronavirüs salgınıyla başlayan karantina günleri bittiğinde -yani hayat normale döndüğünde- özellikle lüks ürünlerin satışında büyük bir patlama yaşanması bekleniyordu.



Lüks tutkunları



Ekonomi çevreleri bunun adına intikam alışverişi, dediler.



Sonuç olarak, koronavirüs salgını bitecek, kötülükler ve karamsarlıklar son bulacak, lüks tüketim tutkunları, özledikleri ürünleri satın alarak karantinanın acısını çıkartacaklardı.



Lüks tutkunu zenginlerin moralleri böylece yerine gelecekti.



Hatta bu beklenti öylesine güçlüydü ki, kimi araştırma şirketleri oldukça iddialıydı.



Yaşanan üç aylık kayba rağmen, 2020 yılının kalanında düşünülen alışverişlerle birlikte, lükste çift haneli öngörülen yıllık küçülme beklentilerini tek haneli rakamlara kadar çekmişlerdi.



Günlük ciro ‘2.7 milyon $’









Korona vakalarının son bulmasıyla Çin’in Guangzhou kentinde hayat bir haftadır normale dönmeye başladı. Ve ardından beklenen oldu, geçen cumartesi kapılarını açan Fransız Hermes’in mağazası adeta akına uğradı. Mağaza 2.7 milyon dolarlık günlük ciroyla tüm zamanların kendi satış rekoruna imza attı.

İçeri sırayla giren her bir Çinli, binlerce doları Hermes’e bıraktı ve çıktı. Öngörüler doğru çıktı.



Sınırlı kalabilir

Fakat uzmanlar bahse konu olan intikam alışverişinin bir trend haline gelmesini beklemiyor. Lüks tüketimde ani talep artışları olabileceğini söyleseler de, bunun bazı markalarla sınırlı kalmasını bekliyor.

‘Timsah derisi’ fiyatı 30 bin $









Fransız Hermes’in meşhur timsah derisi Birkin modeli 30 bin dolar (200 bin TL) fiyatla satılıyor. Ekonomistler bu modelin, son yıllarda pek çok yatırım aracından daha fazla getirisi olduğunu ifade ediyor.



‘İhmal edilen eş’ harcıyor!



İntikam Alışverişi kavramı aslında yeni değil. Üstelik şimdilerde konuşulan virüs salgınıyla da pek ilgisi yok.



Bu kavram daha çok çiftlerin birbirlerinden intikam almak için yaptıkları ve oldukça pahalıya mal olan alışveriş çılgınlığı anlamına geliyor. İhmal edilen eşler bunun acısını kolayca kredi kartı ekstresindeki alışveriş hanesini doldurarak çıkartabiliyor.

Ayakkabı, gömlek evde kaldı



“Kovid-19 virüsü sonrası artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” Artık bunu söylemeyen kalmadığına göre, salgın sonrası ne olacağını hepimiz anladık. Ama, bırakın virüs sonrasını şimdiden birçok şeyin hayatımızdan yavaş yavaş çıktığının farkında mıyız?







