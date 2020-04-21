KORONA NOTLARI 35 / Hiçbir şey yapmamak doğru strateji olur mu?

“Şu anda belli olan tek şey var, o da belirsizlik. O yüzden iş dünyasında hiçbir şey yapmama eğilimi var. Fakat bu plan artık doğru olmayan bir strateji olabilir. Değişen geleceği birlikte keşfedebiliriz. Hayat hakkındaki sorularda yalnız değilsiniz, bunlara beraber bir cevap bulabiliriz.”

Aslında bir felsefe cümlesi gibi duran bu sözler, dünyaca ünlü bir filozofa ait değil; dünya devi yatırım bankası UBS’e ait. Olağanüstü getiriler ve yüksek kazanç vaat ederek bugünlere gelen banka, bir şeyler keşfetmiş olmalı ki; Financial Times’a (FT) verdiği tam sayfa ilanda, mevcut ve potansiyel müşterilerini bu yolla tavlamayı tercih etmiş. Aslında bu bile, Kovid-19 virüsü sonrasında bambaşka bir hayatın bizleri beklediğini anlatmaya yetiyor.

“Şu anda belli olan tek şey belirsizlik” cümlesini, salgının gidişatına bakarak; “Şu anda yapılabilecek en iyi öngörü, öngörüsüzlük” olarak da güncelleyebiliriz. Malum; tahminler, yorumlar, analizler havada uçuşuyor. İnsan hangisine inanacağını şaşırıyor.

Kaynağını keşfedemedik!

Geliyoruz bilim dünyasına. Bu cephede de tek doğru yok. Kafalar karışık. Daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor. Avustralya’dan Sydney Üniversitesi Viroloji Profesörü Edward Holmes, “Koronavirüs muhtemelen yarasadan bir başka hayvana sıçradı. Ve o hayvan, yine muhtemelen bir açık pazarda insana yakındı ve ona bulaştırdı. Ardından bu insan pazardan eve döndü ve virüsü başkasına taşıdı. Salgın böyle başladı ve tüm dünyaya yayıldı” diyor. Alın size yeni bir bilgi daha.

Daha savaştığımız virüsün kaynağını çözememişken; bilim insanları dahi içinde sıkça “muhtemelen” geçen cümleler kurarken, krizin ne zaman biteceği konusunda tahmin yapanları anlamak pek mümkün değil.

Tünelin ucunda ışık var

Elbette mücadele etmeliyiz. Virüsün bizi yenmesinin önüne geçmeliyiz. Bunu da tahmin ve öngörülerle değil sadece ve sadece bilimle ve rakamlarla yapmalıyız.

Sevgili okuyucular virüsle mücadelede umutluyuz, tüm dünya virüse karşı tek yürek. Tünelin ucunda ışık var. Karamsar olmak hiç iyi değil bu dönemde, moralli olmalıyız ama unutmayalım henüz tünelin ucundaki ışık görünmedi. Tünelden ne zaman çıkarız ve çıktığımızda bizi neler bekliyor, bunlara pek hakim değiliz. En başa dönecek olursak, aslında ünlü yatırım bankası, ki neredeyse tek alametifarikası geleceği öngörmek olan UBS; dürüstçe, zayıflıkları ortaya koyuyor ve “birlikte gücümüzü nasıl artırabiliriz ve yeni dünyada daha iyi neler yapabiliriz” sorusuna yanıt arıyor.

Üstelik bunu kendi başına akıl vererek değil, müşterilerine açık davet yaparak. UBS’in “ben değil, biz” demesi önemli. Umarız insanoğlu için geç gelen bir çağrı değildir.

Kovid-19 Risk Sıralaması

Sadece rakamları okuyalım

Kovid-19 ile ilgili başından bu yana araştırmalar ve istatistik çalışmalar yapan uluslararası yatırım fonu Deep Knowledge Group (DKV), salgını atlatan ülkeler sıralamasında İsrail, Almanya, Güney Kore, Avustralya, Çin ve Yeni Zelanda gibi ülkelere en başlarda yer veriyor. Türkiye bu listede şimdilik gerilerde (36. sırada) bulunuyor. Bununla birlikte; sevindirici haber, tabloya da yansıyan, “en riskli 20 ülke” listesinde Türkiye’nin adı yok. İtalya, ABD ve İngiltere bu listede ilk üçte sıralanıyor.

Salgınla mücadelede en etkin ülkeler ise Almanya, Çin ve Güney Kore olarak öne çıkıyor.

“Güç bilgidir” sloganıyla hazırlanan bu çalışma, rakamları okumak açısından önemli.