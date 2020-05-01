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Şükrü Andaç

Şükrü Andaç

sukru.andac@milliyet.com.tr

Korona notları 45 | ‘Anında' krediye % 22 faiz bindi

1 Mayıs 2020

Cep elefonuna bankadan (özel) bir mesaj; “İhtiyaç duyduğunuzda 50.000 TL’ye kadar “anında” kredi. Evinizden çıkmadan “anında” krediye 7/24 başvurabilirsiniz. Krediniz onaylandığında “anında” hesabınıza geçecektir. Sağlıklı günler dileriz.”

Teknoloji güzel şey.

Oturduğun yerden her şeyi ayağına getiriyor, hem de “anında”.

Hiç yorulmak yok, krediyi bile hesabına yatırıyorlar. Gece gündüz farketmiyor, 7/24 hazır para.

Malum koronavirüs krizi.

Nakit kimsede yok gibi. Herkesin ihtiyacı var, şu günlerde.

Ne güzel işte, “anında” kredi.

O zaman bakalım şartlarına. Kredi kullanacaklara yardımımız olabilir.

Mesajda da yazıyor; “kredi almak artık çok kolay.”

Tık’lıyorsun cep telefonundan gelen kısa mesaja; sonra şifreni giriyorsun.

Ve mobil şube açılıyor.

Orada karşına rakamlar çıkıyor.

Ne olacağı belli olmaz bu dönem, fazla riske gerek yok; 50.000 TL çok olur şimdi, 30.000 TL çekelim.

Rakamı seçtik. Geçiyoruz sonraki adıma.

“6698 sayılı Kişisel Verilerin Kanunu çerçevesinde…” diye bir şeyler yazıyor ekranda; vereceğiz bilgileri ne yapalım; alacağız parayı pes etmek yok. Onaylayalım oradaki minik kutucuğu.

Ödeme vadesini seçeceğiz, bir tık da buraya; 24 ay, yani 2 yıl.

O da ne!

Bankamızdan bize küçük bir sürpriz; “İlk taksiti ne zaman ödemek istersiniz?”, diye soruyor.

Taksitleri hemen kesmeyecek ne güzel.

Tam tamına 3 ay sonrasında, 30 Temmuz 2020’de ödeme başlayacak.

Sigortalı olsun mu?

“Tamam bu iş, aldık krediyi” demeye kalmıyor; bir ekran daha açılıyor. Ve bir soru daha; “Kredinizi, “anında bayram kredisi+sigortalı” olarak mı istersiniz yoksa “anında bayram kredisi” mi?”

“Bayram değil, seyran değil; nereden çıktı bu mesaj” derken, bu düşüncemiz de boşa düşüyor. Meğer bayrammış!.. Neyse, devam...

Seçeneklerden biri % 1.03 faiz diyor; ama oradaki sigorta işi biraz kafa karıştırıyor. Diğeri % 1.24 faiz.

Haydi sigortasız olanı seçelim, sigortayla uğraşmayalım şimdi.

Çıkan tablo o biçim!

Aylık ödeme 1.656 TL. Toplam ödeme 36.500 TL. Anlaşılan, banka, “anında” krediye, “anında” 6.500 TL faiz bindiriyor, % 22 faiz yani.

“Hani bu dönemde hepimiz aynı gemideydik, faiz alınmayacaktı ya da çok düşük tutulacaktı, n’oldu şimdi” diyecek oluyorum, sonra durup düşünüyorum;

“Anlaşılan o ki; koronavirüs falan bahane; hayatta pek bir şey değişmeyecek. Her şey, eski tas eski hamam, sürüp gidecek böyle.”

Şükrü Andaç

Şükrü Andaç

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