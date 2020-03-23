KORONA NOTLARI 6 / Kafamda deli sorular; Ya normalleşemezsek?

Nereden çıktı bu virüs?

Artık hep evde mi oturacağız?

Acaba dışarı hiç mi çıkmasak!..

Evi günde 5 kez mi yok yok 10 kez mi havalandırsak?

Yerleri sildik, kapı kolları temiz, üst baş yıkandı, kolonyalar hazır ama ya bunlar da yetmezse?

Bakkaldan ekmek geldi acaba bunda virüs var mı?

Süpermarkete gittik bir panik. Evi makarna, un, tuvalet kağıdı, sabun, dezenfektanla doldurduk tamam, keşke daha fazlasını mı alsaydık?

Alkol iyi gelir diyorlar, ya gelmezse?

Dışarı hızlı bir çıkıp geldik, havadan virüs bulaştı mı acaba, asansörde virüs kalmış mıydı?

Peki sağlığımız ne olacak, bize birşey olsa hastaneye gidersek virüs bulaşır mı?

Bu Koronavirüse aşı ne zaman bulunacak?

Ya salgına kapılırsak!

Aşı bulunsa da sonraki salgında işe yaramazmış, o zaman ne yapacağız?

İş hayatımız ne olacak, nasıl çalışacağız?

Bir daha işe gidemezsek halimiz ne olur?

Maaşlar yatacak mı?

Paramız kalmazsa ne yaparız!

Evden çalıştık iyi ama ya yıllık izinlerden düşülürse?

İşten olmak mı! Hiç düşünemiyorum, o zaman ne yaparız!..

Ya kirayı, faturaları ödeyemezsek…

Arkadaşımızı bir daha yüzyüze ne zaman görüp de sohbet edeceğiz?

Bir daha el sıkışmayacak mıyız?

Selamlaşmak için artık öpüşmek yok mu?

Artık restoranda yemek yemeyecek miyiz, bir döner, ayran ya da lahmacun!..

Nasıl sosyalleşeceğiz?

Spor yapamayacak mıyız, sahildeki yürüyüşler?

Alışverişe çıkmak, deneyerek elbise almak, mağazaya, AVM’ye gitmek…

Bir kafede oturup çay içmek, ‘people watching’ yapmak artık yok mu?

Konserler, sinema, tiyatro, gösteriler...

Tatile gidemeyecek miyiz?

Peki ya uçak, yurtdışına gitmek… Hayal mi bunlar artık?

Okulumuz, sınavlarımız ne olacak?

Bir zevkimiz futboldu, o da iptal. Maçlar ne zaman başlayacak?

ABD mi, İngiltere mi yoksa İtalya’da üniversite mi derken, biz şimdi ne yapacağız?

O kadar uğraştık didindik iş kurup büyüttük, şimdi şirketi kapatıp başa mı döneceğiz?

Ve sorular, sorular, sorular… 7’den 70’e herkesi kaygılandıran sorular...

Şarkıda da denildiği gibi;

Kafamda deli sorular ama yorgunum

Kendini kaybeden arasa da zor bulur

Her şey sıkıntı nereye kadar

Cevabı yok zor sorduğun

Yaşananlar hiç de yeni değil!

Hepimiz yakında hayatın normale döneceğini düşünüyoruz. Fakat maalesef bu pek yakında gerçekleşmeyecek.

“Geriye dönüş” yani bizler için “normale dönmek” haftalar belki de aylar alacak. Şimdiden hazırlıklı olalım. Bazı şeyler asla aynısı gibi olmayacak.

Dünyanın düzeni şimdiye kadar pek çok kez değişti, değişmeye de devam edecek. Yani yaşananlar aslında dünyamız için yeni değil. Umalım ki bu sefer dünyanın düzeni daha eşitlikçi, gelir dağılımını eşitlendiği ve sosyal adaletin sağlandığı bir sistem olur.

Yakın geçmişte, kuyrukların oluştuğu, gülümsemelerin kahkahanın havalarda uçuştuğu, masada oturmak için yer bulunamayan sosyalleşme mekanları artık bomboş. Normale yani eski kalabalık günlere dönüş için ise dünyada “Önce ben” demeyen ülke ve insan sayısının artması kaçınılmaz.

Aksi taktirde, günler geçecek -umarız haftalar, aylar değil- ve yine biz “Asla bir daha normale dönemeyeceğiz” demeye devam edeceğiz.

Şarkı: Aşıl&Azap HG-Kafamda Deli Sorular