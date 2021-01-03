2020 yılı pandemi dolayısıyla tüm dünyada birçok olumsuzluğun yaşandığı bir sene oldu.

Ama arada moralimizi yükselten gelişmeler de olmadı değil.

Mesela Alman otomobil devi Volkswagen’in (VW) sürpriz Türkiye yatırımı.

2020 yılına girerken 943 milyon liralık sermayeli şirket kurdular.

Manisa’da 1 milyar euro’luk dev yatırıma, binlerce kişilik istihdama kucak açtılar.

Çok sevindik.

Ancak sevincimiz yaz başına kadar sürdü.

Bir duyduk ki Almanlar yatırım için şirket bile kurduğu Manisa’yı değil, Slovakya’nın Bratislava şehrini seçmiş.

Karardan geri dönüş sağlanamadı, olan oldu.

Ve mutsuz son...

Volkswagen birkaç gün öncesinde de Türkiye’deki şirketi tasfiye etti.

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2020 yılının ekonomide genel söylemiydi: “Yabancılar gidiyor.”

Yabancı yatırımcılar elbette gidebilir.

Dolarını toparlayıp, bonosunu hisse senedini satarak Türkiye’den çıkabilir. Ama inanın elbet bir gün geri döner. Çünkü istisnalar dışında ekonominin kuralı budur.

Gelin görün ki, Volkswagen gibi milyar dolarlık dev yatırımlar gittiği gibi kalır.

Bir gün geri dönmezler, dönemezler.

Çünkü iş işten geçmiş olur.

İşte ekonomide acı olan da budur. Alman Volkswagen, bundan 60 yıl öncesinde “Küçük Düşün” (Think small) diyerek 20. yüzyılın en yaratıcı – otoritelere göre en iyi – reklam kampanyasıyla tüketicinin karşısına çıkmıştı. Ve bu sayede muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Biz ise Türkiye olarak bırakın “Küçün Düşün” diyerek “Büyük Düşün”düğümüzü göstermeyi; ayağımıza kadar gelen dev yatırımı bile ülkemizde tutamadık.









1959’da Volkswagen’in Beetle için hazırladığı meşhur reklamı. Aslında buna Hitler etkisini üzerinden atmak isteyen Almanya’nın (VW), “Amerika Açılımı” da diyebiliriz... (Hitler’in gözbebeği olan otomobil, bu şahane kampanyanın etkisiyle; bir yandan sıkı Almanya karşıtı diğer taraftan da kaslı, iri yarı araç sevdalısı olan Amerikalılara kendini sevdirdi. Ardından kısa sürede Amerika’da 1 milyon adetlik satışa ulaştı.)

2021’e kısa bir bakış...



2020

Bir daha hiç yaşamak istemediğimiz bir yıl. 2021’de adını bile duymak istemiyoruz.

Dolar

Bu yıl herkesin gündeminde o vardı. Alan aldı, satan sattı. Kazanan kazandı. 2021’de keşke adını hiç duymasak.

Trump

Korona öncesi tartışmasız favori girdiği yarışı, acı sonla tamamladı. 2021’de adını pek duymayız.

Biden

“Çok yaşlı, bunak” deniliyordu; ama siyasetin yaşlı kurdu olduğunu gösterdi. ABD’deki Başkanlık yarışında ipi göğüslemeyi başardı. 2021’de adını sıkça duyacağız.

Elon Musk

Uzaydı, güneşti, Tesla’ydı derken, gerçekten de sınırları zorladı. Yaptıkları yapacaklarının teminatı. 2021’de adını sıkça duyacağız.

Data

Uzun yıllar hemen her şirket “dijital dönüşüm şart” diyordu, pandemiyle bir anda “data” değere bindi. 2021’de adını her yerde duyacağız.

Peak Games

İstanbul’da doğdu, sessiz sedasız büyüdü, 1.8 milyar milyar dolarlık satış rakamıyla adını dünyalara duyurdu. Bu sayede yatırımcıların dikkatini Türkiye’ye çekti, 2021 için büyük oyun avını başlattı.

Getir

Elbette pandemi de işlerine geldi fakat teknolojiyi kullanarak dev süpermarket zincirlerine hızlıca çalım atmayı başardılar. 2021’de adını milyar dolarlık bir işlemde duyabiliriz.

BioNTech

Kovid-19 aşısına damga vurdular. Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti sayesinde Türk’ün gücü, Alman destekli de olsa bir kez daha hepimizi mutlu etti. 2021’de adlarını hep duymak isteriz.

Sağlık

Küçüklükten bu yana hep duyduğumuz “Her şeyin başı sağlık” söyleminin gerçek olduğunu artık kesinlikle anlamış olduk. 2021’de herkese sağlık ve mutluluklar dilerim. Güzellikle kalın, yaratıcı olun.