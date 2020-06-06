‘Tek çalışan’ bile feda edilmemeli

Yeni normalin ne olacağını kimsenin bilmediğini düşünüyorum...



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görüşünü yansıtan işte bu cümle, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının ekonomilerde bırakacağı hasarın boyutlarının henüz hesaplanamayacağını bir kez daha açıkça gösteriyor.



Dün, İstanbul’da ekonomi gazetecileri ve banka ekonomistleriyle bir araya gelen Bakan Albayrak, virüs sonrası, yeni normal adına gerek dünyada gerek Türkiye’de yapılanlara baktığında, ülkemizin pozitif ayrışma noktasında fark yaratacağını belirtiyor.

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Sadece dün değil bundan önce yaptığımız tüm toplantılarda da, bardağın dolu tarafına sıklıkla vurgu yaparak Türkiye’nin enerjisini pozitif gelişmelere aktarması gerektiğine inanan Albayrak, bu ayrışmada, yeni normalde atılacak olan adımların önemine değiniyor.



Yaşadığımız zorlukların bir an evvel son bulması ve eski günlerimize dönmemiz hepimizin ortak dileği.



Bunu başarırsak, Türkiye’nin değeri yükselecek, şirketlerimizin ve tüm vatandaşların zenginliği artacak.

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Ekonomi ile ilgili merak edilen konulara gelince... Toplantıda art arda gelen sorular ve yanıtları sade bir dille aktarmaya çalışacağım.

Sermaye kontrolü gelecek mi?



Hayır, hayır, hayır. IMF’e de anahtarı teslim etmek yok.



Korona ile birlikte gelen tedbirler ki bunlar ek vergiler, ithalat kısıtlamaları, kar payı dağıtımları ve diğerleri, hep hayatımızda mı kalacak?

Olağanüstü dönemler olağanüstü tedbirler gerektirir. Pek çok ülke gibi, Türkiye de ekonomisini korumak için bu adımları attı. Normalleşme görüldükten sonra bu tedbirlerden de geriye doğru bir dönüş başlayacak.

Mevduatın getirisi oldukça düştü, Ayşe Teyzem nereye yatırım yapacak?

Parayla para kazanma dönemi değil, üreterek kazanma dönemi Türkiye için oldukça değerli. Başta Borsa İstanbul olmak üzere, hazırlanan yeni yatırım enstrümanları cazip hale gelecek. Uzunca bir süredir getiri liginde gerilerde olan gayrimenkulde faizlerin gerilemesi ve uygun kampanyalarla yeni yatırım fırsatları ortaya çıkacak. Ama öncelik hep yerli üretimden ve yatırımdan yana olacak.

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Paylaşacağım son bir not ise “istihdam kalkanı” ile ilgili.



Yaşanılan korona krizinde ki bu bir sağlık kriziydi; Türk iş alemi çok iyi bir sınav verdi.



Önce hükümet hazırladığı destek paketleriyle ardından da iş dünyası gösterdiği duyarlılıkla, tek bir çalışanını bile bu krizde feda etmedi.

İstihdamla ilgili planlanan büyük çaplı bir destek paketiyle iş dünyası ve çalışanların yanlarında yer almaya hazırlanan hükümet, bu sınavı da başarıyla geçerse, zaman akıp 2021’e girilirken, Türkiye’nin, üretim gücüyle, diğer ülkelerle rekabette bir adım öne çıkmayı başarması kaçınılmaz.