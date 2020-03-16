ABD’liler de evlerine makarna stokladı

Türkiye koronavirüs salgınına karşı Çin’de başladığı andan itibaren aldığı ve sürekli yenileri eklenen tedbirlerle risklere karşı güven düzeyini daha da artırdı. Bir yandan da toplumu bilinçlendirme adına bilgi bombardımanı devam ediyor. Dolayısıyla da ilk korona virüs vakası resmen açıklandığında market raflarının boşaltılması gibi panik görüntüleri yok ancak bu sokaktaki endişe havası bitti anlamına gelmiyor. Çünkü evlere makarna stoklama durumu söz konusu değil ama maske ve el dezenfekte jellerini edinmek hala sıkıntılı ya da pahalı. Peki, durum biz de böyle de başka yerlerde örneğin ABD’de farklı mı? İşte koronavirüs vakalarının artması ve seyahat etmenin giderek sıkılaştırılıp zorlaşması nedeniyle aybaşında İstanbul’a döndüğünü belirten Washington eski Deniz Ataşesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Mehmet Asal’ın tespitleri:

“Koronavirüs ilk ortaya çıktığında birçok Amerikalı bunun ABD’ye gelmeyeceğine inanıyordu. Olayın Çin ve Uzakdoğu kökenli olduğu inancı ile giderek artan oranda çekik gözlü kişilerle temastan kaçınılmaya başlandı.

Amerika da birçok metropolde yaklaşık 1-2 haftadır çoğu şirket çalışanlara zorunlu veya opsiyonel evden çalışma kararı verdi. Çoğu şirket 6 Nisan’a kadar bu şekilde devam edecek ve sonrasında durum değerlendirmesine göre tekrar ofise donuş olup olmayacağına karar verecek.

Son dönemde ise UBER ve LYFT gibi sistemleri kullananlar ciddi ölçüde azaldı. Bisiklet, Scooter, Kaykay gibi araçlara rağbet arttı.

Özellikle California’da çok sayıda Hintli, Çinli, Afganlı kişi olduğundan ABD’liler California bölgesindeki çoğu üniversite bahar donemi derslerinin son gününe kadar online eğitime geçiş yaparken, anaokulları 13 Nisan’a kadar, ilk öğretim ve liseler de belirsiz süreyle kapatılarak, imkânı olan bölgeler için uzaktan öğretime geçti.

Birçok teknoloji konferansı, ünlü South By South West festivali, NBA sezonu ve Coachella müzik festivali ile birlikte yüzlerce bilimsel ve eğlence odaklı etkinlik iptal edildi veya ertelendi.

Maskeler ve El jelleri Ocak 2020 sonunda tükendi ve ne eczanelerden ne de internet üzerinden bulunamaz hale geldi. Şubat ayının sonlarına doğru marketler 2-3 gün içinde tüm kâğıt ve kuru gıda stoklarını tüketti. İlginç bir husus raflardaki makarnalar da tükendi.

Amerika başkanı Donald Trump, yurtdışı uçuşlarına getirilen sınırlamalar harici, Vatandaşları yurtiçi seyahatlerine karşı da uyardı. Hem Amerikan devleti hem şirketler, mecbur kalınmadıkça bireysel olarak kendi araçlarıyla yapılacak olan seyahatler haricinde, seyahat yapılmamasını tavsiye ettiklerini belirtti.

Aniden gelen kapanmalar ve sınırlamalar nedeniyle, panikleyen Amerikan halkı evlerine kuru bakliyat havlu kâğıt ve özellikle tuvalet kâğıdı stoklamaya başladı. Bu durum hem marketlerin belli oranda yağmalanmasına hem de stokların çok hızlı bitmesine sebebiyet vererek, özellikle California bölgesinde yaygın olan sanal sipariş sitelerinin çökmesine ve uzun surelerle alışveriş imkânı vermemesine sebebiyet verdi.

En büyük sıkıntı stoklarda maske ve el dezenfektanlarının haftalar önce bitmesi oldu ve henüz stokların tamamen yenileneceği ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Bunların haricinde, büyük iş yerleri ve okullar hariç, diğer çoğu işletme, marketler ve hastaneler, açık ve halka normal çalışma saatlerinde hizmet vermekte. Belli kısımlarda endişe sezilirken, bazı kesimler ise hala normal yaşamlarını sürdürmekte.

Los Angeles, San Francisco gibi yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde ücretsiz ya da indirimli yemek desteği alan yüz binlerce çocuk okulların kapanmasıyla zor durumda kaldı, bu çocukların evlerine yemeklerin nasıl ulaştırılacağı konusundaki tartışmalar ulusal medyaya yansıdı. Devlet okullarında çocuklara dağıtılan bedava kahvaltı ve öğle yemeğinden artık faydalanamayan ve maddi durumu da olmayan aileler ile yardımlaşma hatları kurularak durumu yerinde olan ABD Vatandaşları onlara yardımcı olmaya başladı.

Ülkede eğlence ve spor dünyası da dahil geniş katılımlı birçok program ve etkinlik iptal edildi veya ertelendi. Bu arada Los Angeles’in ünlü Parkları, Universal Studios, Griffith Park and Observatory, Disneyland ve benzerleri ikinci bir bildirime kadar halka kapatıldı.

Haberler her geçen gün bir başka eyalette virüs görüldüğü şeklinde. O kadar ki, ünlü New York metrosunun bile bu nedenle kapatılabileceği konuşuluyor.

Sokaklar her geçen gün daha tenha...”

Yani söz konusu önlenemeyen bir virüs salgını ve can korkusu olduğunda süper devlet falan hikaye...