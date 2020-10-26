Azerbaycan sadece Ermenilerle savaşmıyor

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını tek tek kurtarıyor. Bu bağlamda da Karabağ’ın güney sınırını tamamen kontrol altına alan Azerbaycan ordusu stratejik Laçin koridoru ve Gubadlı’ya doğru ilerliyor. Hem de PKK’lı teröristlerin, paralı askerlerin Ermenilerle birlikte saf tutmasına rağmen. Dahası işin içinde bir de Ermenistan’ı kışkırtan ülkelerin silah, finans ve diplomatik destekleri de var. Yani görüntüde yürütülen mücadele her ne kadar hak, hukuk tanımayan işgalci Ermenistan’la olsa da aslında bu kirli ittifaklara, tezgâhlara karşı verilen bir savaş. Dolayısıyla yürütülen operasyonun zorluğu sadece bölgenin coğrafi şartlarından değil, özellikle bundan da kaynaklanıyor. Yoksa ordusu bozguna uğrayan, ağır zayiat veren Ermenistan’ın Başbakanı Paşinyan hala “sorunun diplomatik çözümü yok” diye efelenebilir miydi? Hele de askerleri cepheden kaçan, ekonomisi batmış bir Ermenistan söz konusu olduğunda. O nedenle de akla gelen soru şu:

Ermenistan PKK’lı teröristlere vereceği parayı, attığı füzeleri nereden buluyor? Yanıtı İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, veriyor:

“Terör örgütü PKK/YPG zaten ABD’nin küresel stratejideki topuzu. Ama bunun finansal desteğini ABD ve Fransa’daki Ermeni lobileri sağlıyor. ABD sağlamaz mı? Sağlar elbette. Eğer Ermenistan ordusunu kuvvetlendirmek için terör örgütleri, özel askeri şirketler kullanılacaksa ki kullanılıyor ABD bunları destekler hiç kuşkunuz olmasın. Silah verir, hiç bir zaman bu topraklar işgal edilmiş falan demez, yani ABD daima Ermenistan’ın yanında olur. Fransa zaten her zaman öyle. Rusya içinde Ermenistan bahçe, hem de arka değil ön bahçe. Ordusu tamamen onun kontrolünde. Yakında göreceğiz zaten Paşinyan ya istifa edecek ya ordunun bir kanadı tarafından dışlanıp iktidardan alınacak ya da siyasi kanat tarafından alınacak Putin’e yakın bir aktör gelecek.”

Bunlar Rusya ile ABD arasında dirsek teması anlamına mı geliyor?

“ABD ile Rusya Ermenistan’ın tam yenilgiye uğramasını engelleme konusunda mutabık. Onun için zaten Putin ABD ve Fransa’yı tercih etti Minsk grubunda. Yani Türkiye’nin masaya gelmesini önlemek için bunu yaptı. O nedenle de yürütülen harekât o kadar da kolay değil. Bazıları diyor ki; önümüzdeki bir iki haftada tamamen biter, yok olmaz. O birkaç ay sürebilir çünkü Ermenistan ordusunda PKK var, paralı askerler var, ABD, Rusya, Fransa faktörü var...”

Azerbaycan ordusu sadece Ermenilerle savaşmıyor yani?

“Hayır, sadece Ermenistan’la savaşsaydı, Moskova’ya ateşkese çağırmasalardı, Rus silahları olmasaydı ki bu atılan füzelerin hepsi Rus sistemi daha farklı olurdu. Rusya’nın Ermenistan’da iki tane üssü var S-300’leri var ayrıca Ermenistan’a verdiği hibe ettiği çok sayıda silah var.1992’de Ermenistan Savunma Bakanlığı kurulduğunda dağılan SSCB’nin oradaki bütün silahları hibe olarak Ermenistan’a devredildi. Daha sonra Rusya 2008’de Gürcistan’dan çekilince oradaki silahlar da Ermenistan’a verildi. Yine Putin 2013’de Ermenistan’ı ziyaret etti hem de üssünün bulunduğu Gümrü’ye gitti. Rusya orayı kendi toprağı olarak görüyor. Yani Rusya’nın bütün silah sistemleri, ABD’nin diplomatik desteği, ABD ve Fransa’daki Ermeni lobilerinin finansal ve propaganda desteği söz konusu. Yine Fransa’nın da silah dâhil tüm desteği var. Kargo uçağıyla insani yardım adı altında mutlaka silah gönderiyordur Fransa...”

Bunlar olmasaydı?

“Teke tek kalsalardı şu anda Azerbaycan işgal edilmiş bütün vatan toprağını kurtarmıştı hiç kuşkusuz. Zaten yardım ve destek olmazsa Ermenistan’ın işgal ettiği o topraklarda varlığını sürdürmesi de mümkün değil. Bunun lojistik desteği, ikmal sistemi, hava savunma sistemi var. Kendi parasıyla bunu asla götüremez. Ermenistan’ın savunma bütçesi 650 milyon dolar, bir milyar dolar bile değil. Azerbaycan’ın savunma bütçesi bunun dört katı. Ermenistan’ın gayri safi yurtiçi hasılası toplam 12 milyar dolar. Azerbaycan’ın ise bunun dört katından fazla. Ermenistan’ın petrol kaynağı, yeraltı zenginliği yok. Petrol ve doğal gaz ülkesi olarak tanınan Azerbaycan ile mukayese edilecek bir ekonomik güç değil yani. Dolayısıyla Ermenistan lobilerin ve kendisinin kullanan ülkelerin finans ve silah desteği olmasa hiçbir zaman yaşayamaz.”