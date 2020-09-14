CIA sitesinde Yunan saçmalığına destek

Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanırken karasularını 12 mile çıkarma hayali bir kez daha depreşen Yunanistan’a anlayacağı dilden yanıt anında en yetkili ağızlardan en kararlı şekilde verildi:

Bu bir savaş nedenidir...

Yani aklını başına al...Sabrımızı zorlama… Ve tarih dersine iyi çalış... Çünkü 1995 yılında da Yunanistan ile Türkiye arasında benzer bir süreç yaşanmıştı. Yunanistan, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi onaylandıktan sonra bu konuda bir yasa çıkarmak istemiş Türkiye o zaman da TBMM’den ortak bir karar çıkartarak Yunan karasularının 6 milin üstüne çıkarılması durumunda bunu bir savaş nedeni sayacağını tüm dünyaya ilan etmişti. Dolayısıyla da Türkiye’nin bu duruşu ve kararlığını sadece Yunanistan değil tüm dünya ülkeleri çok iyi biliyorlar. Özellikle de NATO’daki sözde müttefiklerimiz ABD ve Fransa...Ancak onlar da hukuksal, coğrafi gerçekliği görmek ve Türkiye’nin haklarından asla taviz vermeyeceğini anlamak yerine Yunanistan’a arka çıkarak cesaretlendiriyorlar, daha doğrusu ateşe sürüyorlar. Bu bağlamda da ABD ve Fransa adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Bölgeye uçak gemileri, savaş uçakları gönderiyorlar ya da ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyareti gibi diplomatik saçmalıklar yapıyorlar. Bu gazlarla iyice şımaran Yunanistan Cumhurbaşkanı da uluslararası anlaşmalar gereği üzerinde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya F-16’ların eşliğinde orduya ait helikopterle gitme küstahlığında bulunuyor. Bunlar oynanan alçak oyunun pervasızca yapılan ve görünen boyutları, bunun bir de görünmeyen derin(!)tarafları da var. Şöyle ki hem basılı hem de web sitesi olan CIA’nın Dünya Gerçekleri Kitabı (The World Factbook) Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından dünya ülkeleri hakkında toplanan bilgilerin almanak stilinde yayımlandığı bir referans kaynak olarak biliniyor. İçinde ülkelerin demografisi coğrafyası, iletişim yolları, hükûmet yapısı, ekonomisi ve askeri yapısı hakkında 2-3 sayfalık özet bilgiler yer alan kitap sık sık akademik araştırmalarda da kaynak olarak kullanılıyor. O nedenle de son derece objektif ve gerçekçi olması gerekiyor. Zaten adı da öyle ama sitenin Yunanistan bölümündeki bazı veriler gerçekler yerine doğrudan Yunanistan’ın Ege’deki haksız ve saçma tezlerine destek görüntüsü içeriyor.. Üstelik de epeyce bir zamandır. Nasılını “sitedeki verileri gördüğümde dehşete düştüm” diyen Washington eski Deniz Ataşesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Mehmet Asal, anlatıyor:

“CIA’nın sitesinde Yunanistan karasularını 12 mil iddia ediyor diye yazıyor. Mesela Yunanistan karasuları 6 mildir ama Yunanistan 12 mil iddia ediyor yazılsa diyeceksin ki bu masum. Ama direk Yunanistan karasularını 12 mil iddia ediyor diyor. Türkiye bölümüne girdiğinde ise Türkiye’nin Ege’de 6 mil Karadeniz’de 12 mildir diye yazıyor. Yani CIA kitabında herkesin ne iddia ettiğini açıklıyormuş, bilgi veriyormuş gibi yapmıyor ki dolayısıyla Yunanistan 12 mil iddia ediyor deyip o tezi destekliyor gibi bir görüntüye giriyor. Halbuki Yunanistan ne diyor?6 milin üstüne çıkabilirim diye tehdit ediyor ara sıra. Bunu CIA’nın tutup da Yunanistan karasularını 12 mil iddia ediyor diye yazması iyi niyetle bağdaşmaz. Tamamen art niyet ve 12 mili destekler bir görüntü bu. Eğer masum olsa bu Türkiye’nin tezlerini de yazar. Türkiye’de mevcut anlaşmalara göre adaların silahsızlandırılmasını istiyor. Türkiye ile ilgili hiçbir şey yokken referans olarak bilinen bir kaynak kitapta Yunan karasularının mevcut durumda 6 mil olduğu belirtilmeden doğrudan Yunanistan 12 mil iddia etmektedir diye yazmak akıl alır gibi değil. Bilgi vereceğine iddiayı yazıyor o kadar art niyetli.”

Bunun ABD’nin Türkiye üzerinde bitmeyen oyunlarına dönük bir başka kirli tezgâh olduğuna dikkat çeken Asal, devam ediyor:

“ABD’nin son dönemde başka oyunları da var. Mesela Suudi Arabistan tarihinde ilk defa ABD’nin teşvikiyle Atina’ya askeri ataşe görevlendiriyor. Yunanistan- Mısır anlaşmasını yaptıran, bir anda imzalattıran da ABD. Şu anda hala yapılan o anlaşmanın koordinatları ortada yok. ABD talimat vermiş onlar da imzalamış, sırf Türkiye’ye muhalefet olsun diye...”