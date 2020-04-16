Koronavirüsün Türkiye seyri

Türkiye’de tespit edilen ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart 2020’den bu yana giderek artan oranda vaka sayısı ve korona nedenli ölümler görüldü, görülüyor. İlk verilere göre yapılan yorumlar da artış hızının İtalya ve İspanya’nın aynı dönemine oranla daha yüksek olduğu yönündeydi. An itibarıyla bulunduğumuz noktayı ise Sağlık Bakanı Koca, “Vaka artış hızı inişe geçti, ölüm artış hızı yavaşladı” diye açıkladı. Evet, total olarak bakıldığında vaka ve ölen hasta sayısı artmış durumda ama İtalya, İspanya hele de ABD’de benzeri oranda asla değil. Örneğin, toplam vakalar içindeki ölüm oranında İtalya yüzde 12.7, İngiltere 12.5, Fransa 10.8 ve İspanya 10.3 görünürken, Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, Türkiye’deki toplam vakalar içinde ölüm oranı bir süredir yüzde 2.1 gibi bir oranda seyrediyor. Yani virüse karşı mücadelede çok “pozitif” gelişmeler söz konusu. Bunu net olarak görmemizi sağlayan en büyük etken de test sayısı. Dolayısıyla, bu bağlamda da özellikle günlük test sayısının salgını önlemede büyük önem taşıdığı bilinciyle, önce test için gerekli kit sayıları artırılarak her ile dağıtıldı, ardından da günlük test sayıları ciddi ölçüde artmaya başladı. Günlük test sayıları 21 Mart günü 3 bin 600 seviyesinde iken, bilincin ve imkânların artmasıyla hızla yükselerek bugün artık 35 bin sayılarına erişti. Bu da bizlerin ne olup bittiğini daha iyi anlayabilmemize ve alınan önlemlerin ne kadar etkili olup olmadığına karar vermemizde olumlu bir ortam yarattı. Halen, Türkiye’de yapılan toplam test sayısı yarım milyona ulaşmış durumda, bu tempoyla da sayının bir ay sonra 2 milyon civarına yükselmesi beklenebilir. Gelinen noktayı daha somut görmek için matematikçi bir dostumuzun 21 Mart 2020’den 15 Nisan 2020‘ye kadar geçen toplam 26 günlük, yani yaklaşık 1 aylık sürede açıklanan verilerle derlediği tabloyu incelemekte yarar var:

Buna göre, 21 Mart’tan 2 Nisan’a kadar yüksek bir artış gösteren günlük ölüm sayılarındaki hız 27 Mart’ta düşmüş, 8 Nisan’dan bugüne kadar da ölüm sayıları günlük 90-110’lu seviyelerde kaldı. Üstelik günlük test sayılarının ve buna oranla vaka sayılarının ciddi bir artış göstermesine rağmen. Bu noktada sevindirici bir husus da, günlük vaka oranları grafiğinin 30 Mart’tan itibaren giderek doğrusallaştığı, hatta son 4-5 gündür düşme eğilimine girdiği. 6 Nisan’dan bugüne kadar günlük vaka/test oranı yüzde 19’dan yüzde 12 seviyelerine inmiş durumda. Toplam ölüm/Toplam vaka oranı da yüzde 2,1-2,2 ile neredeyse dünyadaki en düşük oranda.

Tabii, tüm bu olumlu seyrin devamı ve sonucunda da eski normal günlere dönmek için alınan tedbirlere herkesin ciddiyetle uymasına bağlı, yoksa, Allah saklasın, ikinci bir dalga durumunda bu verilerin altüst olması her an olası. Nitekim Sağlık Bakanı da özellikle buna dikkat çekti. Yani az temas, çok izolasyon hassasiyetine devam...

Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmasın

Hafta sonu yine uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanseverlerden çok sayıda “Sokak hayvanları unutulmasın” diye mesaj aldık. Hepsinin kesiştiği nokta şuydu:

“Sokaktaki, ormandaki hayvanların yiyecek-içecek stoklama imkânı yok. Bir aydır her yer kapalı. Çöpten yemek artığı dahi bulamayan hayvanlar, gönüllü besleyenlerin engellenmesiyle hepten aç susuz kalıyorlar.”

Haklılar çünkü “Sokaktaki dostlarımıza sahip çıkıyoruz” diye görüntüler servis eden belediyelerin çoğu aslında bu görevi ‘mış’ gibi yapıyor ya da hiç yapmıyor. Örneğin, bizim de aradığımız belediyeler arasında “Daha geçen gün verdik” diyenler dahi vardı. Yani bir gün var, üç dört gün yok. Dolayısıyla da gönüllü kişi ve oluşumlar hayvanları doyurma seferberliğindeler. Ancak bu konuda geçen haftaki yasakta sıkıntılar yaşandı, gönüllüler hayvanlara yiyecek götüremedi, hatta bazı yerlerde sokağındaki hayvana mama, su verene dahi ceza uygulandı. Neyse ki anında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi de soruna çözüm üretti. Nasılını Haykurder Başkanı Erman Paçalı anlatıyor:

“Sayın Bakan’a sorunu ilettiğimizde hemen ilgileneceğini söyledi. Cumartesi günü saat 11.30’da da valilere ‘Ormanlarda, parklarda sokak hayvanlarını besleyenlerle, kendi evcil hayvanlarının temel ihtiyaçları için sokağa çıkaranlara ceza kesmeyeceksiniz’ talimatı gitmişti. Tabii o arada kesilen cezalar da oldu. Bakan Bey’e bunu da ilettik, ‘Arkadaşlar beslemeye devam etsin, o cezalar iptal edilecek’ dedi ve yaptı da... Dolayısıyla, bunun bu hafta genelge kapsamına alınacağını ve sıkıntı yaşanmayacağını umuyoruz.”