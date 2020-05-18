Pentagon’dan PKK/YPG itirafları

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)’un son raporundaki sdg ismini kullanan YPG/PKK terör örgütüyle ilgili yaptığı tespitler tam anlamıyla itiraf niteliğinde. Hem Silahlı Kuvvetlerin Suriye’de yaptığı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG’nın belini doğrultamadığı hem de terör örgütünün, kontrol ettiği bölgelerde, kendisi gibi düşünmeyen Araplara yaşama hakkı tanımadığını kabullenmesi açısından. Çünkü her iki harekâtta PKK/YPG’nin işgali altında bulunan bölgelerin özgürleştirilmesi bakımından, hayati önem taşıyordu. Terör örgütü baskı ve tehditle kendinden olmayanların evlerini ve yurtlarını terk etmelerine sebep olmuştu. Çocuklarını ellerinden zorla alarak terör örgütüne katılmaya zorlamış, kabul etmeyenleri öldürmüştü. Yani etnik ayrımcılık yapıyordu ama ABD bunu pek görmek istemiyordu şimdilerde ise bunu resmen kabullenmiş durumda. Hatta rapordaki Arap aşiretleriyle PKK/YPG’nin ilişkisine dair ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı(CENTCOM) ile Savunma İstihbarat Ajansı’nın (DIA) birbiriyle çelişen tespitlerine bakıldığında bir panik havası da var gibi. Niyesini Genelkurmay İstihbarat eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin anlatıyor:

“CENTCOM YPG/PKK’yı kullanmak suretiyle Kürtlerden oluşan bir yapı kurmaya çalışıyor, Arap aşiretlerini geri planda istiyor. DIA ise bunun yanlış olduğunu, Arap aşiretlerinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor. ABD açısından oldukça sıkıntılı bir durum söz konusu. Çünkü böyle devam ederse bölgede bir Kürt-Arap çatışması çıkar, Araplar özellikle askere alınmaktan rahatsızlar, aşiret yapısı içinde kalmak istiyorlar. Dolayısıyla ABD’nin yaptığı bir çok yatırım ortadan kalkabilir. Zaten şu anda Rusya Arap aşiretleriyle temas halinde. İranlılar da görüşüyor. Şam da onlara silah verecekti ama alamadılar. Yani Arap aşiretlerini CENTCOM’a karşı dizayn etmeye çalışıyorlar.”

Peki ya, Pentagon’un terör örgütü YPG/PKK’nın, Türkiye’nin operasyonlarında uğradığı kayıpları kapatamadığına dönük tespitleri? Pekin devam ediyor:

“Evet hem Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekâtları hem Kuzey Irak’taki Pençe harekâtları ve İHA’lar, uçaklarla yapılan operasyonlar bir de yurt içindeki harekâtları da düşünürsek bütün bunlarda Türkiye’nin verdirdiği zayiat nedeniyle PKK toparlanamadı. Bu çok önemli bir şey. Biliyorsunuz ABD’liler Haseke’nin güneyinde veya o civarda YPG’lilerden oluşan 9 bin kişilik yeni bir birlik, alay kuruyorlar. DIA’nın raporu da o birliği kurma zafiyetinin devam ettiğini gösteriyor, tarif ediyor. Bu önemli bir gelişme Türkiye açısından. Türkiye’nin bu zafiyetin üzerine gitmesi lazım... Yani PKK’yı daha da zayıflatacak onun ikmal yollarını kesecek, Türkiye’ye girmesini engelleyecek, yapıyor da zaten...”

PKK/YPG’de ciddi kriz var o halde?

“Evet, bence ABD’nin korkusu Araplarla Kürtler arasında çatışmanın çıkması ya da Arap aşiretlerinin bir şekilde Rusya’ya, Suriye’ye, İran’a ya da Türkiye’ye yanaşması. Yani Kürtlerle bu işi yapamayacakları açık. Çünkü Kürtler de bölünmüş durumda orada PKK/PYD var ama bir de Barzani taraflı Kürt konseyi var, onlar bu işe girmiyorlar.”

Son dönemdeki sivillere saldırıları bunun paniği mi?

“Tabii... Sıkıntılı oldukları için eylem yapıyorlar. Çünkü terör örgütü eylem yapmazsa onu dinleyen olmaz. Evet bazı Kürtler gidebilirler ama çok az. Adam rahatını niye bozsun Türkiye’den gidecek orada savaşacak ölecek falan... Onun için örgüt eylem yaparak, güçlü olduğunu oralarda sözünün geçtiğini anlatmak isteyecektir. Yaptığı eylemlerin sebebi bu. Var olduğunu göstermek istiyor. Zaman zaman Afrin’de, Resulayn’da da sızmalar oluyor ama Silahlı Kuvvetler süratle müdahale edip, engelliyor. Çünkü elimizde yeteri kadar İHA, SİHA, genel ve mahalli istihbarat imkanları var. Ne zaman güçlenebilirler? Bu Türkiye’nin yumuşamasına, geri adım atmasına bağlı, yani Türkiye taviz verirse o takdirde bir kaç sene ses çıkarmazlar ama sonrasında güçlenip Türkiye’ye yönelik faaliyetlerde bulunacaklarını beklemek lazım. Çünkü zemindaş değil ama zamanında da ateşkese benzer bir şeyler yapıldı ondan sonra başımıza nelerin geldiğini gördük. Bingöl’deki 33 şehit, açılımın getirdiği hendek savaşları falan gibi... Şu anda Türkiye; TSK, güvenlik güçleriyle beraber, politikacılarıyla beraber iyi bir durumda. Bu işi iyi yürütüyorlar diye değerlendiriyorum.”

PKK başını kaldıramıyor yani?

“Kaldıramıyor tabii. Kaldırmaması için de başlarından çekici hiç eksik etmeyecekler. O devam edecek. Çünkü taviz verdiğimiz anda ya da bu işlerden bir geri adım attığımız anda bilelim ki o kazandıkları sürede onlar güçlenirler ve tekrar saldırırlar. Pentagon’un bu konudaki raporu da itiraf zaten...”