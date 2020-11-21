TSK her cephede zoru başarıyor

TSK’daki FETÖ temizliği kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği son bilgiye göre, OHAL’in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla 5 bin 587 personel ihraç edildi, 1512 emekli askerin rütbeleri geri alındı. 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 20 bin 566 oldu. Bu rakamlar şimdilik çünkü açığa alınıp, haklarındaki idari ve adli işlemleri sürenler de var. Dahası, Fetömetre yöntemi ya da ankesörlü telefon soruşturmalarıyla ordu içindeki kripto FETÖ’cüleri açığa çıkarma çalışmaları da devam ediyor. Yani FETÖ temizliği konusunda Silahlı Kuvvetler’de daha alınacak çok yol var. Nitekim bakan Akar da “Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir” sözleriyle bu konuda ne kadar kararlı olduklarını bir kez daha dile getirdi. Tabii bu kararlılık TSK’nın verdiği mücadelenin sadece içe dönük yüzü, bunun bir de dışa dönük tarafı var. Şöyle ki 15 Temmuz hainliği nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan TSK, o günden bu yana FETÖ dışında PKK/PYD/YPG ve DAEŞ dâhil tüm terör örgütlerine karşı temizlik yaptı, yapıyor. Bu bağlamda da içeride ve sınır ötesinde olağanüstü harekâtlar, operasyonlar gerçekleştirdi. Kıbrıs, Akdeniz, Ege ve Libya odaklı kararlılık ve mücadele de malum. Şimdi de Karabağ yolu gözüktü. Yani TSK bir taraftan çok ciddi bir iç temizlik yapıyor, diğer yanda da ülkenin bekasına ve çıkarlarına dönük tehditleri bertaraf etmek için birçok cephede mücadele ediyor. Hem de koronavirüs gibi bir başka bela da söz konusuyken. Peki, bu nasıl oluyor? Dünyada benzer örneği var mı? Soruya eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin yanıt veriyor:

“Böyle bir örnek yok. Ama Silahlı Kuvvetler alıştı artık. Konvansiyonel bir savaşı başaracak şekilde Silahlı Kuvvetlerimiz var. Dolayısıyla, şu anda yapılanlar mevzi, küçük çatışmalar. TSK bunların altından rahatlıkla kalkabilir. Yani Silahlı Kuvvetler hem büyük bir savaş hem terörle mücadele yapacak şekilde programlanmış bir yapı, güç. Silahı, tesisatı, malzemesiyle... Bir de profesyonel askerler yapıyor bu işi. Özellikle teknolojiyi de çok iyi kullanıyorlar, İHA’lar, SİHA’lar dâhil olmak üzere. Evet, 20 bin kişi temizlendi gitti ama ondan daha fazla adam TSK’ya alındı, subay, astsubay, uzman olarak. Harp okulları falan da bu sene mezun verecekler. Dolayısıyla, Silahlı Kuvvetler bir taraftan da yaralarını sarıyor. Tabii bu kolay bir şey değil. Hem komutanlar hem askerler için ama TSK bu işi beceriyor. O bakımdan takdirle karşılamak lazım...”

Temizlenmeseydi bunlar?

“TSK bu kadar başarılı operasyonlar yapamazdı. Bunlar TSK içinde virüs; başkasından emir alıyorlardı, şunu yapma ya da bunu şöyle yap denirdi. Dolayısıyla, komuta kademesi etkilenirdi bunlardan; komuta kademesi içinde olanlar da vardı, onlar da temizleniyor zaten. Yavaş yavaş bitecek hepsi ama bu uzun sürer. Bunların belirli rütbelere gelmeden temizlenmesi lazım. Herhalde şu anda 20 bin kişinin dışında bir 10 bin kişi daha vardır araştırılan, soruşturulan. Bunları temizlemek durumundayız, başka çaremiz yok. Bu adamların yarın ne yapacakları, ne edecekleri, TSK’yı nasıl etkileyeceklerini bilemezsiniz.”

Biden döneminde de ABD’nin FETÖ’yü kullanmaya devam edeceğini belirten Pekin, bu noktada da uyarıyor:

“Fetullah Gülen’i vermezler. Hazır bir güç diye kullanmak istiyorlar. Çünkü sadece Türkiye’de değil, Orta Asya, Afrika ülkelerinde de FETÖ’nün etkisi var. ABD ve Avrupa’daki FETÖ’cüleri Türkiye’ye yönelik bir tehdit olarak kullanacaklar. Türkiye’de tekrar etkili olmaya çalışacaklarını değerlendiriyorum. Sadece Silahlı Kuvvetler’de değil, yargıda, tüm kritik yerlerde de temizlik yapmamız gerekir. Yani o bağlantıları kullanacaklar, bütün partilere adam sokmaya çalışacaklardır.”

Özetle; ABD’nin FETÖ aracılığıyla TSK’yı kontrol altına alıp, etkisiz hale getirmek istediği herkesçe malum. Yani FETÖ’nün TSK’yı hedef seçmesinin sadece bir imamın üniforma sevdasından kaynaklanmadığı biliniyor. Dolayısıyla da TSK bu pislikten arındıkça ABD’nin kirli oyunlarına darbe vurulduğu, vurulacağı da çok açık...