TSK’nın virüs ve terörle mücadelesi

Silahlı Kuvvetler Kovid-19’a karşı aldığı tedbirleri en üst seviyeye çıkartırken, bir yandan da tüm hızıyla sürdürülen yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla terör örgütü PKK’ya nefes aldırmıyor. Yani TSK görünen ve görünmeyen düşmanlara karşı amansız bir mücadele içinde… Dahası görünmeyen derken, bu sadece koronavirüsle de sınırlı değil, bir de görünen düşman terör örgütleri PKK/YPG/PYD ve radikal dinci HTŞ’nin arkasındaki ABD ve İsrail başta olmak üzere bazı ülkeler de var. Onlar da kendileri dâhil tüm dünyanın koronavirüs şoku yaşadığı şu günlerde dahi terör örgütlerini kullanarak kirli oyunlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla da TSK’nın kontrolündeki bölgelere zaman zaman sızma girişimleri oluyor, hatta yurt içinde kıpırdanmalar yaşanıyor. Tabii, anında da gereken yanıtı alıyorlar. Aynı durum Esad güçleri ve arkasındaki Rusya için de geçerli... Yaşanan bu gelişmeleri Genelkurmay İstihbarat eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin’e sordum. Yorumu şuydu:

“Hesapları aslında Türkiye’yi o bölgeden çıkartmaya zorlamak. ABD bunu Fırat’ın doğusunda YPG ile, batısında da HTŞ ile zaten yapıyor ama önümüzdeki günlerde biraz bu tür faaliyetler artacakmış gibi gözüküyor. Aynı zamanda hastalıktan da faydalanmak, salgının meydana getirdiği ekonomik krizi kullanmak suretiyle yurt içinde de Türkiye’yi bir şekilde zorlayacaklar. Yani Türkiye’nin gücünü içeride de kullanmaya çalışıyorlar, kendi içine kuvvet ayırmaya zorluyorlar. Bu PKK’nın yaptığı bir şey evet ama daha sonra bunu diğer ülkeler de provoke edebilir.”

Diğer ülkeler derken?

“ABD,İsrail bu açık. Hatta Rusya ile ABD bölgede özerk bir Kürt devletçiğinin kurulması konusunda anlaşmış durumda İkisinin de kafalarında yatan bu. Mesela şu anda Rusya’nın denetiminde Suriyelilerle YPG’liler görüşüyor. Bu arada ABD’nin, İsrail’in İran’ı bölgeden uzaklaştırma planı devam ediyor. Büyük ihtimalle Rusya’da da İran’ı bölgede istemiyor. Aslında bizi de istemiyorlar. Dolayısıyla Türkiye’yi içerde daha fazla meşgul etmek için terör tehdidinin önümüzdeki günlerde artacağını değerlendiriyorum.”

Bu salgın sırasında ve sonrasında Türkiye’nin stratejik hedeflerini yerine getirecek gücü muhafaza edebilmesinin son derece kritik ve önemli olduğunu belirten Pekin, devam ediyor:

“Büyük ihtimalle haziran ayı ortalarında veya sonlarında Beşar Esad’ın işi bitmiş olacak gibi geliyor. Niye bitmiş olacak? Çünkü elinde doktor yok test cihazı yok, dolayısıyla salgına müdahale edemiyor ne kadar hastalık, ne var belirleyemiyor. Ekonomik durumu da çok kötü, şimdi petrol fiyatlarının düşmesi hem Rusya’yı, hem İran’ı destek açısından zor durumda bıraktı. Yani haziran ayı içerisinde veya sonunda bir anda Esad gidip yerine başkası gelebilir. Bütün göstergeler Esad’ın hem ekonomik olarak çok zorda olduğunu salgından dolayı da iyice zor duruma düştüğünü ve artık bu işi idare edemeyecek duruma geleceğini, büyük ihtimalle de onun yerine başka birisinin geçeceğini gösteriyor. Geçecek başka birisi de büyük ihtimalle ABD’nin ve Rusya’nın kafasındaki çözüme evet diyebilir. Onun için Türkiye’nin bu konuya hazırlıklı olması lazım.”

Hangi anlamda?

“Sonuçta Suriye parçalanacak gibi gözüküyor, gevşek bir federasyon olabilir diye değerlendiriyorum. O zaman Halep, İdlib dâhil o bölgeyi mutlaka Türkiye’ye yakın bir grubun yönetmesi lazım. Çünkü Fırat’ın doğusunda adamlar YPG’ye bir devletçik kurduracaklar. Yani Suriye’nin Şam devleti, Lazkiye merkezli bir devlet, Halep merkezli bir devlet, Fırat’ın doğusunda bir federasyon ama orada sadece Kürtler yeterli değil, Kürt-Arap federasyonu diye bir şey, Ürdün’e yakın Dera bölgesinde bir de Dürzi devleti olarak beşe bölünmesi söz konusu. Şu anda ona ona doğru gidiyoruz, dolayısıyla Türkiye oradaki güçlerini muhafaza etmeli. Şöyle muhafaza etmeli, oradaki gücünü, stratejik unsurlarını hem hastalıktan koruyacak hem de hava taarruzundan diğer taarruzlardan koruyacak yeterli bir güce sahip olmalı. Çünkü böyle bir fırsat çıkabilir Türkiye’nin karşısına... Yani Türkiye Halep bölgesinden çıkmamalı, orayı biraz daha genişletmeli ve Türkiye’ye yakın bir grubun eline geçmesini sağlamalı.”

Esad’ı Koronavirüs bitirecek yani?

“Evet. Hem koronavirüs hem de ekonomik zorluklar. Hastane yok, doktor yok, para yok test ünitesi alamıyorlar. Onun için hastalık sayıları az çıkıyor. Dolayısıyla da Beşar Esad’ın hazirann ayını çıkarabileceğini sanmıyorum...”