Reel sektörün döviz açığı azalıyor

Reel sektörün (finansal kesim dışındaki firmalar) net döviz açık pozisyonundaki azalış sürüyor. Açık, şubatta aylık 5.4 milyar dolar, Şubat 2018’deki zirve noktasına göre ise 53 milyar dolar azalarak 170.4 milyar dolara geriledi. Aylık bazdaki azalışta, döviz varlıklarının aylık 3.1 milyar dolar artması, döviz yükümlülüklerinin de 2.3 milyar dolar azalması etkili oldu.

Reel sektör, kısa vadede net döviz fazlası vermeye devam etti. Şubatta aylık fazla 4.5 milyar dolar artışla 10.7 milyar dolara yükseldi. Bu fazlanın ortaya çıkmasında, kısa vadeli varlıkların 2.9 milyar dolar artması ve kısa vadeli yükümlülüklerin ise 1.5 milyar dolar azalması etkili oldu.

Reel sektörün döviz yükümlülükleri şubatta 299 milyar dolar ile Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Döviz yükümlülükleri Nisan 2018’de 339 milyar dolar ile en yüksek seviyesini görmüştü.

Krediler

Özel sektörün bankalardan sağladığı döviz kredileri, aylık bazda 0.5 milyar dolar düşüş göstererek, 139 milyar dolar seviyesine geriledi. Dövize endeksli kredilerdeki (DEK) azalış da sınırlı da olsa devam etti. DEK, 2018 Ocak ayında 20.4 milyar dolar iken, 2020 Şubat itibariyle 3.1 milyar dolar seviyesine indi. Bu azalışta, DEK kullanımına son verilmesi etkili oluyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler, aylık bazda 0.6 milyar dolar azalarak 98.8 milyar dolara geriledi. Mart 2018’de, 105.4 milyar dolar seviyesinde idi.

Özel sektörün ithalat borçları da aylık 1.0 milyar dolar azalışla 50.5 milyar dolara geriledi. Döviz varlıkları ise şubatta, yurt içi bankalar mevduatındaki artışın da etkisiyle, aylık 3.1 milyar dolar artış gösterdi ve 128 milyar dolara yükseldi.

Tablolarla anlatılırsa

Reel sektörün döviz varlık ve yükümlülükleri, “milyar dolar” cinsinden, yandaki tabloda, döviz pozisyonu ise daha yukarıdaki grafikte yer alıyor.

- Menkul kıymetler ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları

Bu yazının hazırlanmasında, geniş ölçüde Akbank Ekonomik Araştırmalar Bölümü’nün, kamuya açık verilerinden faydalandım.