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Yaman Törüner

Yaman Törüner

yaman.toruner@milliyet.com.tr

‘SAVAŞ SANATI’NI İŞ HAYATINA UYGULADI

17 Ağustos 2020

Sun Tzu’nun “Savaş Sanatı” kitabını, G. A. Michaelson ve S. Michaelson iş hayatına uyguladı. Aşağıda bu konudaki önerilerini bulacaksınız.

- Savaşacağınız sahayı ve iş kolunu çok iyi ve detaylı bir şekilde bilmelisiniz.

- Liderlik kurallarının tümüne uygun hareket etmelisiniz.

- Sadece, mutlaka kazanacağınıza inandığınız savaşlara gireceksiniz.

- Kendi güçlü yanlarınız kadar, rakiplerinizin güçlü yanlarını da bileceksiniz.

Bilgi ve veri güç

- Mutlaka iyi bilgi kaynaklarına yatırım yapmış olmalısınız.

- Aktif ve her an erişebileceğiniz bir bilgi toplama sistemi kurmalısınız.

- Ayrıca, rakiplerinizin hakkınızda yanlış bilgi almalarını sağlayacak tedbirler almalısınız.

- Bünyenizdeki her seviye karar alma mekanizmasını bu bilgilerle donatarak, doğru karar almalarını sağlamalısınız.

- Mutlaka dinlemeyi öğrenmelisiniz. İyi dinlemek size bildiklerinizden çok daha fazlasını öğretecektir.

Zamanlama önemli

- Saldırı ve savunmanın zamanlamasını iyi ayarlamalısınız.

- Saldırmadan önce, ilk hedefinizi ve sonraki hedeflerinizi belirlemelisiniz.

- Gündemi siz yaratmalı ve gündeminize odaklanmalısınız.

- Ne kadar para harcadığınız değil, ne zaman harcadığınız önemlidir.

- Çoğu şeye “hayır” demeyi öğrenmelisiniz.

- Hangi konuda liderlik yapıp, hangi konuda takipçi olacağınıza karar vermelisiniz.

İlişkiler...

- Çalışanların yeni beceriler edinmesine olanak tanımalı ve bu beceriler en üst noktaya geldiğinde ondan faydalanmalısınız.

- Çalışanlarınızın şirketinizi temsil ettiğini unutmayın. İyi bir çalışma ortamı ve hünerli çalışanlar, sizin işinizi de en kârlı duruma sokacaktır.

- Çalışanlarınızla ilişki seviyenizi de müşterilerinizle ilişki seviyenize yakın tutmalısınız.

- Fırsat çıktığında süratli hareket etmelisiniz ve bu ani çıkış için hazırlıklı olmasınız.

- Kesinlikle yalan söylememelisiniz. Söylediğiniz her yalan bir süre sonra gelip sizi bulacaktır.

- İlişki kurmak zaman alır. Bu konuda bir plan yapmış olmalısınız.

Zor zamanlar

- Her yönetim zor zamanlarla karşılaşır.

- Çalışanlar şirket hakkındaki bilgileri başka yerden duymadan önce, sizden duymalıdır.

- İnsanlara “zor durumdan çıkış” planınızı açıklamak durumundasınız.

- Dedikodulara imkân vermemek üzere, kötü ve iyi haberleri aynı soğukkanlılıkla açıklamalısınız.

- Pozisyonunuzu iyi savunmalı ve yapmadıklarınızın da gücünüzü gösterdiğini bilmelisiniz.

Tecrübe önemlidir

- Bilge kişilerin sürekli olarak bünyenizde bulunması büyük avantaj yaratır.

- Şirketinizde mutlaka birkaç guru, bir antrenör ve sponsor bulundur-malısınız.

- Kalite sayıdan önemlidir.

- “Bir özelliği olan” çalışanları bünyenize almayı adet edinin.

- Abartısız bilgi başarının kaynağıdır.

- Müşterilerinize, çalışanlarınıza hatta rakiplerinize ve siyasetçilere güven vermelisiniz. Bu güven; sözünüzde durmakla, pozitif düşünmekle ve başkalarının yardımlarına açık olmakla sağlanır.

- Gücünüzü kötü yönde kullanmamalısınız.

- Hiçbir zaman köprüleri yakmamalısınız. Zaman gelir; şimdi savaştıklarınızla işbirliği yapmak zorunda kalabilirsiniz.

- Kendinizin düşmekten hoşlanmayacağı duruma rakiplerinizi de düşürmeyiniz.

Disiplin güç üretir

- Disiplin arkadaşınız olsun; disiplin, iyi insanları büyük insanlar yapar. Disiplin güç üretir.

- Günlük olaylardan sıyrılıp, olan bitene bir de yukarıdan bakmayı denemelisiniz.

- Başarı için yüksek hedef koymalı, dalgaya karşı yüzmeli ve yeni standartlar getirmiş olmalısınız.

- Stratejiler doğru iş yapılmasını sağlarken, taktikler o doğru işin de doğru yapılmasını sağlar.

- Bir “vizyon” oluşturun ve vizyonun açık seçik, kolay anlaşılır prensiplerini belirleyin.

Savaşmadan kazanmak

- İyi bir strateji ile savaşmadan da, büyük bir savaştan daha kârlı olmanızı sağlayabilirsiniz

- İcat ve yenilikler başarılı stratejinin yerine getirilmesinde büyük rol oynar.

- İyi strateji, her zaman kazanır.

- Bu konuda da, takım çalışması başarının anahtarıdır.

- Her planı bir hareket planı olarak hazırlamalısınız. Hareket olmayacaksa; plan yapmak, zaman harcamadan başka bir şey değildir.

- Plansız hareket, yenilgi getirir. Planınızı mutlaka yazılı hale getirmelisiniz.

- Hiç durmadan daha üst hedeflere koşmak zorundasınız. Fark yaratmak bu sayede olur.

- Sürpriz fakat bilinçli saldırılar yapmaktan geri durmayın. Mutlaka sürpriz saldırı hazırlamak durumundasınız.

- Savaştaki en iyi strateji, rakibin stratejisine saldırmaktır. Bu sayede savaşmadan kazanabilirsiniz.

- İkinci en iyi yol pazarlık yapmak ve pazarlıkta kazanabilmektir.

- Sadece bu aşamalardan sonra, saha savaşına çıkmalısınız.

- En kötü savaş stratejisi, korumalı şehirlere saldırmaktır. Bu saldırılar, başka alternatif kalmadığında yapılır.

- Politik savaşlardan kaçınınız; çoğu zaman yenilmeniz kaçınılmazdır. Bu savaşta kazansanız bile, bir sürü farklı düşmanlar edinirsiniz.

Yaman Törüner

Yaman Törüner

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