‘SAVAŞ SANATI’NI İŞ HAYATINA UYGULADI

Sun Tzu’nun “Savaş Sanatı” kitabını, G. A. Michaelson ve S. Michaelson iş hayatına uyguladı. Aşağıda bu konudaki önerilerini bulacaksınız.
- Savaşacağınız sahayı ve iş kolunu çok iyi ve detaylı bir şekilde bilmelisiniz.
- Liderlik kurallarının tümüne uygun hareket etmelisiniz.
- Sadece, mutlaka kazanacağınıza inandığınız savaşlara gireceksiniz.
- Kendi güçlü yanlarınız kadar, rakiplerinizin güçlü yanlarını da bileceksiniz.
Bilgi ve veri güç
- Mutlaka iyi bilgi kaynaklarına yatırım yapmış olmalısınız.
- Aktif ve her an erişebileceğiniz bir bilgi toplama sistemi kurmalısınız.
- Ayrıca, rakiplerinizin hakkınızda yanlış bilgi almalarını sağlayacak tedbirler almalısınız.
- Bünyenizdeki her seviye karar alma mekanizmasını bu bilgilerle donatarak, doğru karar almalarını sağlamalısınız.
- Mutlaka dinlemeyi öğrenmelisiniz. İyi dinlemek size bildiklerinizden çok daha fazlasını öğretecektir.
Zamanlama önemli
- Saldırı ve savunmanın zamanlamasını iyi ayarlamalısınız.
- Saldırmadan önce, ilk hedefinizi ve sonraki hedeflerinizi belirlemelisiniz.
- Gündemi siz yaratmalı ve gündeminize odaklanmalısınız.
- Ne kadar para harcadığınız değil, ne zaman harcadığınız önemlidir.
- Çoğu şeye “hayır” demeyi öğrenmelisiniz.
- Hangi konuda liderlik yapıp, hangi konuda takipçi olacağınıza karar vermelisiniz.
İlişkiler...
- Çalışanların yeni beceriler edinmesine olanak tanımalı ve bu beceriler en üst noktaya geldiğinde ondan faydalanmalısınız.
- Çalışanlarınızın şirketinizi temsil ettiğini unutmayın. İyi bir çalışma ortamı ve hünerli çalışanlar, sizin işinizi de en kârlı duruma sokacaktır.
- Çalışanlarınızla ilişki seviyenizi de müşterilerinizle ilişki seviyenize yakın tutmalısınız.
- Fırsat çıktığında süratli hareket etmelisiniz ve bu ani çıkış için hazırlıklı olmasınız.
- Kesinlikle yalan söylememelisiniz. Söylediğiniz her yalan bir süre sonra gelip sizi bulacaktır.
- İlişki kurmak zaman alır. Bu konuda bir plan yapmış olmalısınız.
Zor zamanlar
- Her yönetim zor zamanlarla karşılaşır.
- Çalışanlar şirket hakkındaki bilgileri başka yerden duymadan önce, sizden duymalıdır.
- İnsanlara “zor durumdan çıkış” planınızı açıklamak durumundasınız.
- Dedikodulara imkân vermemek üzere, kötü ve iyi haberleri aynı soğukkanlılıkla açıklamalısınız.
- Pozisyonunuzu iyi savunmalı ve yapmadıklarınızın da gücünüzü gösterdiğini bilmelisiniz.
Tecrübe önemlidir
- Bilge kişilerin sürekli olarak bünyenizde bulunması büyük avantaj yaratır.
- Şirketinizde mutlaka birkaç guru, bir antrenör ve sponsor bulundur-malısınız.
- Kalite sayıdan önemlidir.
- “Bir özelliği olan” çalışanları bünyenize almayı adet edinin.
- Abartısız bilgi başarının kaynağıdır.
- Müşterilerinize, çalışanlarınıza hatta rakiplerinize ve siyasetçilere güven vermelisiniz. Bu güven; sözünüzde durmakla, pozitif düşünmekle ve başkalarının yardımlarına açık olmakla sağlanır.
- Gücünüzü kötü yönde kullanmamalısınız.
- Hiçbir zaman köprüleri yakmamalısınız. Zaman gelir; şimdi savaştıklarınızla işbirliği yapmak zorunda kalabilirsiniz.
- Kendinizin düşmekten hoşlanmayacağı duruma rakiplerinizi de düşürmeyiniz.
Disiplin güç üretir
- Disiplin arkadaşınız olsun; disiplin, iyi insanları büyük insanlar yapar. Disiplin güç üretir.
- Günlük olaylardan sıyrılıp, olan bitene bir de yukarıdan bakmayı denemelisiniz.
- Başarı için yüksek hedef koymalı, dalgaya karşı yüzmeli ve yeni standartlar getirmiş olmalısınız.
- Stratejiler doğru iş yapılmasını sağlarken, taktikler o doğru işin de doğru yapılmasını sağlar.
- Bir “vizyon” oluşturun ve vizyonun açık seçik, kolay anlaşılır prensiplerini belirleyin.
Savaşmadan kazanmak
- İyi bir strateji ile savaşmadan da, büyük bir savaştan daha kârlı olmanızı sağlayabilirsiniz
- İcat ve yenilikler başarılı stratejinin yerine getirilmesinde büyük rol oynar.
- İyi strateji, her zaman kazanır.
- Bu konuda da, takım çalışması başarının anahtarıdır.
- Her planı bir hareket planı olarak hazırlamalısınız. Hareket olmayacaksa; plan yapmak, zaman harcamadan başka bir şey değildir.
- Plansız hareket, yenilgi getirir. Planınızı mutlaka yazılı hale getirmelisiniz.
- Hiç durmadan daha üst hedeflere koşmak zorundasınız. Fark yaratmak bu sayede olur.
- Sürpriz fakat bilinçli saldırılar yapmaktan geri durmayın. Mutlaka sürpriz saldırı hazırlamak durumundasınız.
- Savaştaki en iyi strateji, rakibin stratejisine saldırmaktır. Bu sayede savaşmadan kazanabilirsiniz.
- İkinci en iyi yol pazarlık yapmak ve pazarlıkta kazanabilmektir.
- Sadece bu aşamalardan sonra, saha savaşına çıkmalısınız.
- En kötü savaş stratejisi, korumalı şehirlere saldırmaktır. Bu saldırılar, başka alternatif kalmadığında yapılır.
- Politik savaşlardan kaçınınız; çoğu zaman yenilmeniz kaçınılmazdır. Bu savaşta kazansanız bile, bir sürü farklı düşmanlar edinirsiniz.