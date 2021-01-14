Altın ve hisse alamayan fon aldı

Altın ve hisse senetlerinin son bir yılda gösterdiği yüksek performans altın ve hisse senedi alamayan birikim sahiplerinin fonlara yönelmesine neden oldu. Kıymetli maden fonları ve hisse fonlarının hem portföy büyüklüğü, hem de katılımcı sayısı bir yılda yüzde 80’in üzerinde arttı.







Piyasalardaki yüksek oynak seyir 2021 yılında da devam ediyor. Pandemiyle ilgili yetkililer artık daha umutlu. Ancak bu defa da aşılamayla ilgili sorunlar öne çıkıyor. Toplumun belli bir oranı aşılanmadan global ölçekte rahat bir nefes almak zor. Aşılama süreci ve virüsün mutasyona uğramasının getireceği riskler ekonomilerin açılma beklentilerinin kontrollü gerçekleşmesine yol açacak.

Mevcut durum karşısında yatırımcıların güvenli liman arayışı ya da güvenli limanda bir süre daha kalma isteği öne çıkıyor. Öte yandan aşırı değerli enstrümanlarda satışlar dikkat çekiyor. Piyasalar pandemin de etkisiyle çok uzun süre döviz ve altın bazlı enstrümanlara kilitlendi ve bunun etkileri görüldü. Gelişmelere baktığımızda henüz yerli yatırımcılar dövizin bozulması noktasında ikna olmuş değil.

Mevcut durumda TCMB’nin faiz verisi sıcak para girişine imkan sağlar durumda. Ancak yerliler mevduatlarda bunu hissetmiyor. Bu nedenle döviz ve altınlarını da bozmuyor.

Mevduat faizi düştü

Bankaların mevduat faizlerinde yarım puanlık düşüş gözlendi. Bu durum bankaların mevduat toplamaya pek de istekli olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Kredi vermede zorlanan bankalar mevduat toplamada da maliyetleri düşürme yönlü hareket ediyor. Alternatif getirilerin enflasyona yakın bir seyir hatta altında bir seyir izlemesi bireylerin mevduat tercihinden uzaklaşmasına neden oluyor. Risk almak istemeyen yatırımcılar vadeden kaynaklı riski de üstlenmeyerek stopaj avantajı sağlanan yatırım fonlarına yöneliyor.









Yabancılar izlenebilir



2021 yılında yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonlar izlenebilir. Bu fonlar yeni teknoloji firmalarına yatırım yaparak trendleri izlemekte. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılıyor. Türkiye genelinde tüm bankalar ve aracı kurumlar tüm fonları müşterilerine açmakta. Bu anlamıyla birikim sahipleri sahip oldukları yatırım hesabından farklı banka ve kurumlara ait fonları Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden alabilirken cazip seçeneklere de kolayca ulaşmaktalar.



İlk 6 ay zorlu geçecek



2021’in ilk 6 ayı zorlu geçecek. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz hem şirketler için hem de tüketiciler yönünde hareket marjlarını daraltacak. Daha az tüketme eğilimi öne çıkacak. Bu dönemde büyüme iyi bir performans göstermeyebilir. Ancak sonrasında toparlanma yaşanacaktır.



Borsaya ilgi



Borsa İstanbul’a yerli yatırımcıların ilgisi hâlâ çok güçlü.



Yılbaşından bu yana BIST 100 Endeksi yüzde 5.72 oranında değer kazanırken BIST 30 hisseleri yüzde 3.66 değerlendi.

Banka sektör endeksinin değer artışı yüzde 3.41 oldu. ABD’de Biden sonrası gelişmeler ve Türkiye ile yurtdışı ilişkilerin seyri piyasaların ana gündeminde yer alacak.



Bu arada TCMB’nin her toplantısı tansiyonu yüksek tutacak ana gündem maddesi olacak.



Gümüş düştükçe toplanabilir



Bu yıl gümüşün emtialar içerisinde öne çıkmasını bekliyoruz. Gümüş fonu ya da bankalardan gram gümüş alınabilir. Sanayide kullanımının artması ve temiz enerjinin ana iletken maddesi olması nedeni ile gümüş yatırımcıların odağında olacak.