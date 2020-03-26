Kovid 19 belirsizliği en büyük risk unsuru

Piyasalar yönünü yukarı çevirdi. Borsa 91.959’a yükseldi. Dolar/TL kuru 6.44 seviyesinde. Altının onsu ise 1.609 dolar. Ancak kovid 19 belirsizliği sürdüğü sürece borsada alımlar sınırlı kalabilir. Olumlu her gelişme ise ciddi alımları beraberinde getirecektir.

Küresel bazda kovid 19 belirsizliği devam ediyor. Virüsün ortaya çıkardığı ekonomik kriz dünyada faizlerin sıfırlandığı hatta negatife indiği, bol likiditenin sağlandığı bir döneme girilmesine neden oldu. Piyasaları dipten döndüren ise FED’in sınırsız tahvil alım taahhüdü oldu.

Hızı yavaşlatabilir

Piyasalarda son iki haftadır yaşanan şelale düşüşü yerini tepki alımlarına bıraktı ve piyasalar yönünü yukarı çevirdi.

Hafta başından bu yana en düşük 82.528 seviyesini gören BIST 100 Endeksi, 91.959’a kadar yükseldi ve yeninden satışlarla 89.766 seviyesine çekildi.

Piyasaların önündeki en büyük risk kovid 19 belirsizliği. Merkez bankalarının aldığı kararlar piyasalardaki düşüşün önünü kesti. Ancak eski seviyelere gelinmesi belirsizliğin ortadan kalkmasına bağlı.

Robotların etkisi

Şirketlerin ekonomik faaliyetlerinde yaşanan gerilemenin yarattığı tahribatın ortaya çıkması hisse yatırımcıları açısından yön belirleyici olacak.

Piyasalardaki sert dalgalanmalarda robot emirlerle yapılan alım ve satımların etkisi çok yüksek. Bu nedenle bireysel yatırımcılar temkinli hareket etmeli. Güçlü dirençlerin kırılması ile birlikte çok güçlü alımlar gelebilir. Öte yandan güçlü desteklerin kırıldığı noktalarda ciddi satışlar gözlenebilir. Ancak artık biliniyor ki borsalar ilgi odağı olacak.

Altın ve dolar endeksi

Altın fiyatları koronavirüsün küresel çapta yayılması ile birlikte en büyük volatil hareketlerinden birini yaşadı. Altına yönelim yeniden güçlenecek. Bu nedenle dolar alternatifi olarak altın tercih edilebilir. Öte yandan DXY Endeksi’nde yön aşağı doğru olmasına rağmen hareketin hala güçlü olduğu görülüyor. DXY 101,46 seviyesinde bulunuyor. Kritik seviyenin üzerindeki seyrini koruyor. DXY’nin 100’ün altına kayması, küresel bazda dolara talebin düşme eğilimi yurt içerisinde de kurdaki aşağı hareketi güçlendirecek.