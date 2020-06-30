Piyasaların 2. yarı heyecanı yüksek

Piyasalar şimdiden yılın ikinci yarısının heyecanını yaşıyor. Oldukça dalgalı bir ilk yarı geçirdik. Pandemide yeni bir süreç yaşanırken ekonomiler toparlanma ve atılım için adım atma yarışında...

Yılın ikinci yarısına girilirken daha sakin olmakla birlikte temkinli bir seyir var. Pandemiye ilişkin gelişmeler, piyasaların seyri, ekonomilerin ve merkez bankalarının ilk yarıdaki reaksiyonları gösteriyor ki her şey oynak...

Kontrol altına alınamayan her durum kendi öznel sonuçlarını yaratıyor. Koronavirüs salgını için bir aşı bulunmadığı sürece, kontrol altına alınmadan bahsetmek mümkün değil. Yatırım cephesinde de bunun izlerini görüyoruz. İlk yarıda zirvelerin ve diplerin görülmesinin ardından hızlı bir toparlanma süreci yaşandı. Şimdi ise ufkun biraz daha sisten arındığı, sakinleşmelerin başladığı bir dönemdeyiz. Ancak pandemide vaka sayılarındaki artış sürüyor. Bu nedenle temkinli bir iyimserlik yaşanıyor.

Yılın ikinci yarısında borsalarda canlılığın korunacağını görüyoruz. Ancak dalgalanma boyutları artacaktır. Öte yandan altında hedef direnç noktalarına gelinmiş olması nedeni ile kâr satışları görülebilir. Dolarda dar marjlarda sıkışık seyir sürüyor. Sıkışma hangi yöne kırılırsa o yönde sert hareketler yaşanabilir. Borsada ise 124.000 hedef direnç olmakla birlikte açığa satışın kalkması ile birlikte dalga boyları artacaktır.

Bankalar önemli

Halkbank davası ve bankaların seyri BIST 100 Endeksi’nin hareketi için önemli. Gelişmelere baktığımızda bankacılık sektörü net kârı mayıs sonu itibarıyla 27.3 milyar TL oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, aynı dönemde sektörün aktif toplamı 5 trilyon 282.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, “Türkiye’de bankaların kısa vadeli döviz fonlamasına bağımlılıkları, onları piyasaya erişimin sınırlanmasına karşı kırılgan hale getiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

BORSA CEPHESİNDE OYNAKLIK ARTABİLİR

Borsa cephesinde açığa satışların kalkması ile birlikte oynaklık da artabilir. Borsaya yeni yatırımcı geliyor ve bir süredir açığa satış işlemleri yoktu. Bu da kısmi olarak volatiliteyi sınırlamıştı. Şimdi açığa satışın yeniden gelmesi ile birlikte oynaklıkların arttığını görebiliriz.

ABD seçimleri piyasalar açısından oldukça önemli. 3 Kasım’da gerçekleşecek seçimler ABD borsalarının da seyrini belirlerken bir yandan da altına yönelimin rotası çizilecek. Bir süredir hareketli olan altında kâr satışları görmeye başlayabiliriz. Zira 1.800 dolar/ons altın için güçlü bir direnç noktası. Altını zirvede tutan şu ana kadar parasal genişlemenin sürmesi idi. Fed her mecbur kaldığında para bastı. Ancak belli bir doyum noktasına geliniyor. Olası gerilemelerde güçlü destek 1.750 seviyesinde.

DOLAR 13. GÜNDÜR 6.85 TL CİVARINDA...

Dolar/TL kurunda son 13 gündür kapanışlar 6.85 etrafında dolaşıyor. Oynaklığın azalması ve fiyatlarda biraz daha stabilite sağlanması olumlu. Ancak kalıcı olup olmayacağı takip ediliyor. Zira 6.85 yukarı kırılırsa 6.98 ve 7.05 dirençlerine doğru hareket devam edebilecektir. Aşağı doğru ise 6.83, 6.80, 6.51 destekleri önem kazanıyor. Dolar/TL kurunda yukarı doğru bir atak beklemiyoruz. Ancak dolarda likidite ihtiyacı yaşanması kısa vadeli dalgalanmaları getirebilir.