Yabancı alımlarıyla güçlü seyir sürebilir

BIST 100 Endeksi 1.323 ile zirve seviyelerinde seyrediyor. Risk primi (CDS) 391 baz puanda. Dolar 8,58’den 7,63’lere geriledi. Gram altın ise 458 TL seviyesinde



Piyasalardaki son duruma baktığımızda Borsa İstanbul’da endekste 1.323 seviyesi, yani zirve görüldü ve yabancı alımları sürüyor. BIST 100, yabancı alımlarının sürmesi halinde çıkışını devam ettirecektir. 8, 20, 50 ve 100 günlük ortalamaların üzerinde güçlü ve hacimli bir hareket var. Arada geri çekilmeler olsa da ana trend yukarı doğru.









Dolar ve altında gerileme var. Borsaya ise banka hisseleri öncülüğünde para girişi. TCMB’nin faiz kararı ile birlikte sadeleşme adımını da atmış olması ilk faiz toplantısında faiz kararı kadar bu kararın içeriğinin de olumlu karşılanmasına neden oldu. Şeffaf ve öngörülebilir bir para politikası hem yabancı hem de yerli yatırımcıların bekledikleri en önemli maddeydi. Para politikası metninde altı özellikle çizilen ise enflasyon oldu.

TCMB’nin brüt döviz ve altın rezervleri 82,4 milyar dolar ile son 10 yılın dip seviyesinde bulunuyor. Kurdaki gerilemelerde rezervler yerine konulmaya çalışılacak. Yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonuna bakıldığındaysa 224 milyar dolarla zirvede bulunuyor. 13 Kasım haftasında tahvilde yabancı girişi dikkat çekiyor. Yabancılar 293,3 milyon dolarlık tahvil alırken 614,4 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.

Kurda 7.50’ye dikkat

Merkez Bankası rezervlerinin son 10 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, reel kesimin döviz borcunun yüksekliği ve yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarının zirvede olması kurun geri çekilmesini zorlaştırıyor. Ancak yabancılardan gözlenen para girişi olumlu. Kurda yükselişin durduğuna dair bir kanaat oluşması yükselen faizlerle birlikte TL varlıklara ilgiyi canlı tutacaktır. Ancak mevcut eğilimler bunun için henüz erken olduğunu gösteriyor. Dolar kuru bir süre 7,50-8,00 bandında dalgalanabilir. 7,50’nin altına kayması halinde 7,50-6,70 kanalına girmesini sağlayacaktır.

Bu hafta izlenecekler



Piyasalar için çok önemli bir verinin bulunmadığı bu hafta, pandemi ile ilgili gelişmeler ve aşı haberlerine odaklanılacak.



Türkiye’de Hazine’nin 10 yıllık ihalesi beklenirken TCMB ve ECB’den gelecek tutanaklar da yakından takip edilecek.



Olağanüstü hareketli hisselerde ne oluyor?



Borsa İstanbul’da 57 hisse senedi defter değerinin 10 katına çıktı. Bu şirketlerin 19 tanesi alt pazarda, 6 tanesi Piyasa Öncesi İşlem Pazarı’nda 11 tanesi ise yakın izleme pazarında bulunuyor. Yatırımcıların dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz.



Hem profesyonel hem de bireysel yatırımcılar hisse fiyatlarındaki olağandışı çıkışları ve bu çıkışların nerede sonlanacağını merakla izliyor. Zira oluşan değerlemeler son beş yıldaki ortalama değerleme oranlarını hayli aştı.



Riskli pazarlar



“Bu hisse nasıl olup da bu kadar yükselebilir?” diye soran yatırımcılar, öz varlıklarının 10 katından fazla piyasa değerine çıkan bu tür şirketlerin mali performanslarında yakın zamanda ciddi bir değişim olup olmadığına ya da ileride böylesi bir ihtimalin gücüne bakmalı. Neticede borsada beklentiler alınır. Ancak hayal kırıklığına uğramamak için beklentilerin spekülatif boyutta olmaması önemli. Sonuçta böylesi hareketlerden daha ziyade bireysel yatırımcıların zarar gördüğü genel tecrübe ile sabit.



Defter değerinin üzerinde işlem gören hisse senetlerine bakıldığında bu şirketlerden 19’u Alt Pazar’da, altısı Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda 11’i ise Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görüyor. Kalan 15 hisse Ana Pazar’da bulunurken sadece altısı Yıldız Pazarı’nda işlem görüyor. Ağırlıklı olarak Alt Pazar ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören şirketlerin Yıldız Pazarı’nda işlem görme kriterlerini yerine getiremedikleri görülüyor.



Halka açıklıklar



Defter değerinin 10 katından fazla piyasa değeri ile işlem gören hisselerden beş tanesinin halka açıklık oranı yüzde bir seviyesinde ya da altında bulunuyor. Bunlar; QNB Finansbank, Kent Gıda, QNB Finans Fin. Kiralama, T. Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yibitaş. Bu şirketlerden ilk dördü Alt Pazar’da kalan diğeri de Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görüyor. Söz konusu firmaların son beş yıldaki piyasa değeri/defter değeri ortalamaları 2-3 seviyelerinde gidip gelirken şimdi 10 katından fazla olduğu görülüyor.



Diğerleri de var!



Borsa İstanbul’da aşırı değerlenen hisseler olduğu gibi son beş yıldır defter değerinin altında kalanlar da bulunuyor.

30 hisse senedinin güncel piyasa değerleri son beş yıldır öz varlıklarının altında işlem görüyor. Bu hisseler içerisinde bankalar, gayrimenkul şirketleri, holdingler, spor şirketleri ve yatırım firmaları var.



Albaraka Türk, İş Bankası (C), T. Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası son 5 yıldır defter değerinin altında fiyatlardan Borsa İstanbul’da işlem görüyor.



Bu şirketler için geçmiş 20 yıllık periyod incelendiğinde 2001 yılındaki piyasa değeri/defter değeri oranlarında seyredildiği görülüyor.





Sporda özsermaye eksilerde

Spor firmalarının öz varklıkları ekside. Dört spor şirketinin de öz varlıkları açıklanan bilançolarına göre negatif. Bu şirketler kâr da edemiyor. Oysaki her dört hisse de yılbaşından bu yana değişen oranlarda artış gerçekleştirdi. Fenerbahçe Futbol yılbaşından bu yana yüzde 136,9 oranında değerlenirken Trabzonspor Sportif yüzde 110,23, Galatasaray Sportif yüzde 96,06, Beşiktaş Futbol Yatırımları yüzde 24,49 prim yaptı.