Yatırım iştahı artıyor

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler haziran ayı ile birlikte kademeli olarak gevşiyor. Gevşeyen tedbirler ekonomiyi canlandırırken borsada olumlu hava yaşanıyor

Borsa İstanbul 107.018, dolar kuru 6.81 TL, altının onsu 1.735 dolar seviyesinde... Piyasalarda gözlenen bu pozitif havanın yılın ikinci yarısında daha da güçlenmesi bekleniyor





Yılın ilk yarısındaki olumsuz ve dalgalı seyrin ardından borsada ikinci yarıda daha olumlu bir volatil hareket görülecek. BIST 100 Endeksi, yılın ilk yarısında petrol ve pandemi şoku ile 81.936 ile dip seviyeleri görürken yabancılar da ciddi miktarda satışta bulunarak paylarını 52,75’e düşürdü. Satışlarla birlikte yabancı payları 2004 yılındaki seviyelere geriledi. Buna rağmen yerli bireysel yatırımcıların borsaya güçlü dönüşü BIST 100 Endeksi’nin hızlı tepki vermesine neden oldu. Dolar endeksinin gerilemesi ile birlikte dolar/TL kurunda gerileme yaşanmaya başladı.

‘V’ dönüşü fiyatlanıyor

Piyasalar hızlı düşüş sonrasında gelen alımlarla şimdi ‘V’ dönüşünü fiyatlamaya başladı.

Gözler banka hisselerinde zira bankalar borsanın lokomotifi. Bankaların ve güçlü endeks hisselerinin hareketlenmesi borsadaki çıkışı güçlendirecektir.

Mali sektör canlanacak

Mali sektör hisseleri dip seviyelerden çıkışa geçiyor. Ancak yabancıların katılımı olmadığı ve yerli kurumsal yatırımcıların da bu hisselerdeki payı düşük kaldığı için hareketler cılız. Fakat pandemi süreci geride kaldıkça ve ekonomik verilerde iyileşmeler görüldükçe bu hisselerdeki hareketin daha da güçlendiğini görebileceğiz.

Spor şirketleri atağa kalktı

Spor şirketleri yükselişte ve ataklarını sürdürüyor. Son bir haftada kulüp hisseleri yüzde 24 değer kazandı. Liglerin açılacak olması hisseleri hareketlendirdi. Pandemi döneminde en fazla değer kaybeden sektörler arasında yer alan spor şirketleri toparlanmaya çalışıyor.

Küresel riskler altını göz önünde tutuyor

Pandemi tedbirlerinde normalleşme süreci gündeme gelirken ABD-Çin gerginliği ve ABD’de şiddetlenen sokak gösterileri, global piyasalarda baskı unsuru olarak öne çıkıyor. ABD’de işsizlerin sayısı 41 milyona çıktı. Bir yanda çığ gibi büyüyen işsizlik bir yanda sokak gösterileri ile ABD Merkez Bankası FED’in yeni adımlar atması bekleniyor.

Negatif faiz ve DXY Endeksi

ABD’de gerilen ortamla birlikte negatif faiz beklentisi doğmaya başladı. ABD’de kasım ayında başkanlık seçimleri var ve çok yüksek işsizlik, sokak çatışmaları ve bunu takip eden zincir gelişmeler yaşanması başkanlık seçimlerinde Trump için risk oluşturuyor. ABD ekonomisi ciddi sıkıntılı bir süreç geçirebilir. Bu dönemde Dolar Endeksi (DXY) 98,19 seviyesinde. 100 seviyesinin altına kayması dolar/TL açısından da olumlu.

Yatırımcının getiri avı hızlanacak

Faizlerin düşük seyri nedeniyle yatırımcıların getiri avına çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Mevcut parasının değerini korumasını isteyen yatırımcılar her türlü yatırım alternatifini göz önünde bulunduruyor. Euorubondlar, kripto paralar, yabancı hisse senetleri, yerli hisseler, yeni risk algılarına göre fonlar yatırım sepetlerinde öne çıkıyor.

Bu ortamda dolar/TL kurunun seyri oldukça önemli. Zira 6,80 seviyesinin üzerindeki hareketler sıkıntı oluşturuyor. Kurda yeni bir atağı zayıflatan fazla önlem alınmasına rağmen henüz döviz mevduatlarında ciddi bir çözülme yok. Ekonomik hayatın açılması ile birlikte Pandemi hastalarında bir artış yaşanmazsa 6,80 ve altında kademeli düşüş gözlenebilir. Ekonomide ikinci yarının daha olumlu geçmesini bekliyoruz.

Fonlara ilgi güçlenecek

TCMB’nin son toplantısında faizi 8,25’e çekmesi ile birlikte mevduat cazip bir seçenek olmaktan çıktı. Yatırımcı artık daha kısa vadede mevduatın üzerinde bir faiz getirisi olan enflasyona karşı birikimini koruyabileceği enstrümanlara yönelecek.

Yarın: Fon piyasası ikinci yarıya hızlı girecek