23 Nisan coşkusunu evde yaşatmak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koronavirüs nedeniyle evlerimizdeyiz. Ama olsun! Çocuklara armağan edilen bu bayramı evlerimizde de büyük bir coşku ve sevinç içinde kutlayabiliriz

Bu yıl 23 Nisan kutlaması her zamankinden daha özel çünkü TBMM’nin açılışının 100. yılı. Meydanlarda kutlama yapamasak da evlerimizde bu coşkuyu çocuklarımızla birlikte mutlaka yaşayacağız.

23 Nisan sabahı şarkılarla uyanarak, çocuklarımızla gösterilere gidecek gibi giyinip güne hazırlanabiliriz. Bayraklarımızı camlarımıza asabilir, televizyon ve diğer iletişim kanallarından bayram programlarını açabiliriz. Ailecek 23 Nisan’ın önemi, atalarımızın mücadelesi ve Türkiye tarihi hakkında sohbet edebilir, videolar izleyebiliriz. Eski fotoğrafları çıkarıp, 23 Nisan anılarımızı anlatabiliriz. İlkokul birinci sınıftaki ilk 23 Nisan kutlamamı hiç unutmuyorum. Beyaz karpuz kollu bir bluz ve mavi kat kat bir eteğim vardı. Ön dişlerim düştüğü ve söyleyemediğim için öğretmenim benim için içinde ‘ş’ harfi olmayan bir şiir bulmuştu.

Coşkum ve heyecanım dün gibi içimde. Şimdi birinci sınıfa başlayan kızımın ilk 23 Nisan’ını okulunda yaşayamayacak olması içimi burksa da, bazı duyguları yaşamak ve yaşatmak için koşulların önemi yok diye düşünüyorum. 23 Nisan’la ilgili kendi hikaye ve masallarımızı yazabilir, çocukları da hayal etmeleri için teşvik edebiliriz. Evde kendi müziğimizi yapıp, 23 Nisan şarkıları ve şiirleri söyleyebiliriz. Farklı bir ülkeden bir çocukla görüntülü görüşme yapmasını sağlayabiliriz.

Meydanlarda olamasak da tüm Türkiye balkonlarda ve camlarda buluşacağız. Bayraklarımızı açıp, akşam 20.00’de hep bir ağızdan İstiklal Marşı’mızı söyleyeceğiz.

“Çocuklar bir günlüğüne unutsun virüsü”

Eğitimci Yasemin Pakkan:

“Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram ve coşkuyla kutlanmayı hak ediyor. Minik zihinlere bunu anlatmak bizim görevimiz. Ata’sının ona armağan ettiği bu günü coşkuyla kutlamak onların hakkı. Torunum Maya’ya ‘23 Nisan’da ne yapmak istersin?’ diye sordum. ‘Evimizi süsleyelim, pencerelerimize bayraklar asalım. Şarkılar söyleyelim’ dedi. Bu coşkuyu evde yaşatabiliriz. Çocuklarla Ata’mızı konuşabiliriz. Burada yayın organlarına çok iş düşüyor. Coşkulu programlar, yayınlar bekliyoruz. Çocuklarımız bir günlüğüne de olsa unutsun virüsü. Canlı sistemde uzaktan öğretim yapanlar kutlamayı online yapsın. Sosyal medyada hepimiz dolu dolu, özgün ve anlamlı tasarımlarla yaşatalım bayramlarını yavrularımıza. Yan yana kutlamaktan daha coşkulu olmalı evdeki bayram. Bu dönem bittiğinde de telafisini yapalım, yine kutlayalım okulumuzda bayramımızı.”

“Önemli olan bayramın içimizde olması”

Eğitimci, Prof. Dr. Belma Atakan:

“Bayramı, bayramın heyecanını, coşkusunu ve bugünü bayram kılan kahramanları kutlamamız ve yaşatmamız gerekli. Bayramlarımız hepimizi kucaklayacak kudrettedir. Bu yıl, daha öncekilerden farklı; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı ve koronavirüs nedeniyle evlerimizdeyiz. Ama olsun! Önemli olan bayramın içimizde olması. Önemli olan o ruhu yaşatmak. Bunu hatırlamak ve hatırlatmak için bir mekâna ihtiyacımız yok. Bu yıl da böyle evlerimizden coşkuyla kutlayacağız.”

23 Nisan nerede nasıl kutlanacak?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, imkanı olan herkesi 20 Nisan Pazartesi itibarıyla 100. yılı, Milli İrade ve Milli Mücadele’yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayınlamaya davet etti. En çok beğeni alan ilk 500 kişiye, TBMM 100. Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edilecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan’a kadar bayram sevincini anlatan mesajlarını çizip pencerelerine asmaları için çocuklara çağrıda bulundu.

MEB öykü yarışması düzenleyecek. Yarışmaya katılan eserler arasından Bakanlık komisyonunca belirlenecek 100 eser, 23 Nisan’ın 100’üncü yılı dolayısıyla oluşturulacak öykü kitabında yer alacak.

TRT’de bu yıl kutlama farklı formatta gerçekleşecek ve çocuklar evde çektikleri videoları TRT’ye yollayacak. Çocukların söyledikleri şarkılar, okudukları şiirler 23 Nisan’da TRT ekranlarında yayınlanacak. Eski kutlamalarla birlikte bu videolar ekranlara gelecek.

İBB ve İstanbul Gönüllüleri’nin iş birliği ile hayata geçirilen projede çocuklar, hayallerindeki 23 Nisan’ı anlatacak. Şarkı ve fotoğraf yarışmaları, film gösterimleri, söyleşiler, konserler ve birçok etkinlik evlerinde online eğitimlerini sürdüren çocuklar için yapılacak. Etkinlikler İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

Çocukların çok sevdiği Musa Göçmen ve orkestrası da 23 Nisan günü sabah 10.00’da Instagram üzerinden canlı yayında bu özel günü coşkuyla kutlayacağını duyurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılını hep beraber kutlayalım diyen Canan Anderson da YouTube videosu ile harika bir klip hazırlayacağını duyurdu. Bu klipte sizin çocuğunuz da yer alsın istiyorsanız yarına kadar videoları göndermelisiniz.

Prof. Dr. İlber Ortaylı çocuklarla buluşacak, Atatürk’ün ve 23 Nisan’ın önemini çocuklarımıza anlatacak. 23 Nisan’da saat 13.00’teki konferansa katılım için kayıt linki: https://t.co/j5gYEYsAGx?amp=1

Toyota, evlerinde bulunan çocuklarımızın, 23 Nisan’a kadar yapacakları hazırlıklarla bayram günü coşkusunu, çekecekleri fotoğraflarla paylaşmalarını bekliyor. Gelecek olan fotoğraflarla www.23nisan100yasinda.com web-sitesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türk çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir portresi oluşturulacak.