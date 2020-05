‘Anlatan Eller’ sesleri oluyor

Sessiz matematiğin öğretmeni” olarak tanınan, İstanbul Üniversitesi Matematik mezunu Pelin Baykan, sağırlarla iletişim kurmak istediği için işaret dilini öğrenmiş. Bir gün sağır bir arkadaşına matematik çalıştırınca, onların eğitim hayatında yaşadıkları zorlukları görmüş. Böylelikle Türk İşaret Dili ile matematik anlatmaya başlamış ve gönüllü öğretmenlerle Anlatan Eller sosyal girişimini kurmuş. Türkiye’nin sağırlar için olan ilk dijital okulunda, matematik dersleri veriyor, sınavlara hazırlıyor ve işaret dili sayesinde istihdam yaratıyorlar. Bireysel olarak başladığı gönüllülük hareketi çığ gibi büyüyen ve sağır vatandaşlar için umut olan Pelin Baykan ile konuştum.Sessiz matematiğin öğretmeni” olarak tanınan, İstanbul Üniversitesi Matematik mezunu Pelin Baykan, sağırlarla iletişim kurmak istediği için işaret dilini öğrenmiş. Bir gün sağır bir arkadaşına matematik çalıştırınca, onların eğitim hayatında yaşadıkları zorlukları görmüş. Böylelikle Türk İşaret Dili ile matematik anlatmaya başlamış ve gönüllü öğretmenlerle Anlatan Eller sosyal girişimini kurmuş. Türkiye’nin sağırlar için olan ilk dijital okulunda, matematik dersleri veriyor, sınavlara hazırlıyor ve işaret dili sayesinde istihdam yaratıyorlar. Bireysel olarak başladığı gönüllülük hareketi çığ gibi büyüyen ve sağır vatandaşlar için umut olan Pelin Baykan ile konuştum.









Bu platform içinde neler yapıyorsunuz?

Anlatan Eller, işiten ve sağırların bir arada olduğu 32 kişilik gönüllü ekiple çalışmalarını yürütüyor. Sağır bireylere Türk İşaret Dili desteğiyle eğitim vermek birincil amacımız. Sağır bireylere Engelli KPSS’ye yönelik eğitimler veriyoruz. Bunun yanında işiten topluma işaret dili eğitimleri veriyoruz. Bu işaret dili eğitimlerinin diğer eğitimlerden en büyük farkı, bu dilin sağır bireylerden öğreniliyor olması. Özellikle sağır kadınları eğitmen olarak yetiştiriyoruz ve sağır kadınların kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için çalışıyoruz. Bugüne kadar 4 sağır kadının eğitim bazlı istihdamını sağladık. ‘Çubuk Kraker’in Yolculuğu’ ise kendisi veya aile bireyleri sağır olan çocuklarla, işiten çocukların bir araya gelerek, çocukların farklılıklarını kucaklaması, hayallerini keşfetmesi yetkinliklerini fark etmesi için planlanan günübirlik etkinlikler serisi. Ayda bir küçük etkinlikler yapıyoruz. Geçen sene 15 Eylül 2019 tarihinde ise Türkiye’nin ilk sağır ve işiten çocuk odaklı festivalini gerçekleştirdik.











Anlatan Eller’den yararlanabilmek için kriterler neler?



Bir kriterimiz yok, fikri olan -yaş grubu fark etmeksizin- her sağırın hayaline ortak olmaya çalışıyoruz. Anlatan Eller sağırlar için kurulmuş bir sosyal girişim değildir. Sağırlarla beraber kurulmuş ve yoluna devam eden bir sosyal girişimdir. Çocukların istediği her şeyi elimizden geldiğince tüm bağışçılarımız, kurumsal destekçilerimizle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Burada şöyle bir yanlış algı doğmasın; hayır işi yapan bir kurum değiliz. Maddi destek değil, manevi destek veriyoruz. Maddi desteğe ihtiyaç varsa bunun nasıl bulunacağına dair iş modelleri hakkında bireylerle konuşuyor destek veriyoruz. Tercüman ihtiyacı olan sağır ebeveynlere gönüllü olarak uzaktan destek veriyoruz.









Dijital okul nasıl işliyor?



Online bir eğitim platformu aklımızda hep vardı, ancak kurumlardan destek alamadık. Matematik öğretmenlerinin desteği ve bir yarışmadan elde ettiğimiz bütçe ile Dijital Okul’un belli giderlerini karşıladık ve gerisi geldi. Her bireyin eşit eğitim alabilmesi için platformumuzu 3 Aralık 2019 tarihinde hayata geçirdik. Engelli kartı veya engelli raporuna sahip her birey Anlatan Eller Dijital Okulu’ndan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Ders videoları işaret dili ile anlatılıyor. Videolarda seslendirme de mevcut. Dijital bir tahta ile birincil anlatıcı takip edilebiliyor. Öğrencinin bireysel başarısını direkt olarak görebiliyor ve yönlendirmeler yapabiliyoruz. Anlık olarak iletişim kurarak tüm sorulara cevaplar getiriyoruz.



EKPSS’de başarı arttı



Nisan 2018’de gerçekleşen Engelli KPSS için YouTube üzerinden ders videolarıyla beraber İstanbul’da Şişli Belediyesi’yle iş birliği gerçekleştirdik. 30 öğrenci üzerinden yaptığımız araştırmada, liseden mezun olanlar yüzde 56, üniversiteden mezun olanlar ise yüzde 45 bireysel başarı artışı sağladılar.