Kendime ve ebeveynlere notlar

Dün akşam Sevgili İnci Abay ile ‘Ebeveynlerin Uzaktan Hayat ile İmtihanı’ başlıklı bir canlı yayın yaptık. Bu konuda anne/babalar olarak kendimizi çok çaresiz ve kaybolmuş hissediyoruz. O yüzden konuştuğumuz başlıklardan bahsetmek istiyorum.

Öncelikle bu sürecin herkes için çok olağandışı, alışılmadık, beklenmedik, belirsiz ve zorlayıcı olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Yalnız değiliz. Yalnız değilsin. Herkes kendi düzeninde ve hayat standartlarında sıkıntı çekiyor.

İlişkine yatırım yap

Bu süreç er ya da geç bitecek. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, sürmedi. Kurallar, sorumluluklar, ödevler, işler, güçler geçecek ama yanımıza kar ya da zarar olarak kalacak olan ilişkimiz olacak. O yüzden önceliği her zaman evin içindeki ilişkilerinize verin. Sıcak, samimi ve güven dolu bir ilişki kurmaya odaklanın. Kendimize ve karşı tarafa dikkat verebilmek için de, DUR ve AN’da kalmaya çalış.

Bırak dağınık kalsın

Uzaktan çalışmaya çalışmak, çocukların eğitim sürecini yönetmek, ev işlerini planlamak çok zor. Hatta hepsi bir arada olmuyor değil mi? İyi haber… Bu konuda da yalnız değilsin. Her şeyi TAM yapmamız mümkün değil. Hiçbir şey tam olmak zorunda da değil. Lütfen arkana yaslan, derin bir nefes al, evinde, sevdiklerinle ve sağlıklı olduğun için gülümse.. Bırak bazı şeyler dağınık kalsın. Yataklar toplanmasın, ödevler unutulsun, ev işleri yarım kalsın.

Esnek ol!

Sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu durum içinde, edinmemiz gereken en önemli beceri bilişsel esneklik! Belirsizlikler, bilinmezlikler ve teoriler dünyasında yaşıyoruz ve tüm olasılıklara hazırlıklı ve esnek olabilmek, hemen kırılıp, yıkılmamak, düşüp tekrar tekrar ayağa kalkabilmek bizi hayatta tutacak.

Kendine iyi geleni bul

Hepimize iyi gelen şeyler farklı. Kimimiz sevdiğimizin omzuna yaslanınca, kimimiz yalnız kalınca, kimimiz müzik ya da hareketle, kimimiz bir sıcak kahve ile kendimizi iyi hissediyoruz. Sen de kendine iyi geleni bul ve gün içinde 5 dakika da olsa bunun için zaman yarat.

“Çocuklarımızı hayattan koruyamayız”

Yaklaşık 2 yıl önce bir seminer için İstanbul’a gelen Dr. Gabor Mate, bir soruya cevaben şöyle demişti: “Çocuklarınızı hayattan koruyamazsınız.” Bu söz o günden beri kulağıma küpedir. Ne kadar doğru değil mi? Çocuklarımızı korumak elbette ebeveyn olarak önceliğimiz. Ama koruyabileceğimiz şeyler var, koruyamayacağımız şeyler var. Şu an onları bu geçici izolasyon döneminde evlerimizde tutarak virüsten koruyabiliriz belki. Ama 2 ay sonrasını öngöremediğimiz bir hayattan nasıl koruyabiliriz? Ama tam şimdi, şu an çocuklarımıza sımsıkı sarılıp, onları çok sevdiğimizi söyleyebiliriz.

Ne oynasak?

Şayet evinizde varsa bir Dart turnuvası yapabilirsiniz. Yarışmacıların tamamına birer isim takıp, numaralandırırsınız ve sırası ile atışlar sonrası puanlar tahtaya yazılır. Kazanan ya da kaybedene ne olacağını ailecek belirleyin. Dart yok ise, kullanılmış kağıtları buruşturarak yaptığınız topları bir kutunun içine atma yarışması yapabilirsiniz.