Kızımla korona günleri / Evin dört duvarı içinde oluşturduğunuz hava nasıl?

Hayatımın son 8 yılında, ebe-veynlik, çocuk gelişimi ve aile içi ilişkilere dair okuduğum kitapların sayısı binleri bulmuştur herhalde. Bugün bunlardan bazılarını yazacağım. Ancak tüm bu kaynaklar arasında bana en iyi gelen kısım Hedvig Montgomery’nin Anne Baba Sihri kitabından. Bu süreçte evlerde hepimize iyi geleceğini düşündüğümden paylaşmak istedim. Şöyle diyor bir bölümünde:

“Anne babalar tarafından en yanlış anlaşılan konulardan biri, çocukları uygunsuz davrandığında verdikleri tepkinin ebeveynlik; çocuk bir hata yaptığında onu karşılarına alıp konuşurken takındıkları tavrın ise ebeveynliğin özü olduğunu sanmaları. Oysa ebeveynlik aile içinde ve okulda her an, her yerde devam eden bir süreç. Çocuklar hayatın olağan akışında sizin onlara davranışları hakkında verdiğiniz geri bildirimlerden sürekli öğreniyor ve yaşama dair küçük şifreler topluyorlar. Ebeveynlik dediğimiz şey, işte bunların toplamı oluyor.

Anne babalığı sihirli kılan özellik, hatırlanmaya değmeyecek sıradan günlerde, hayatın günlük akışı içinde ortaya çıkıyor. Herhangi bir Salı akşamı yemek masasında yaptığınız sohbetlere, eşinize bakarken gözlerinizde beliren ifadeye, sofrada içecekleri dağıtma biçiminize, markette insanlara davranışlarınıza, evin dört duvarı içinde oluşturduğunuz havaya, oyun oynarkenki halinize, bebeğin altını değiş-tirirken, çocuğun derslerine yardım ederken, havadan sudan konuşurken takındığınız tavırlara ebeveynlik denir. Böyle durumlarda çocuğunuza tahmin edebileceğinizden daha fazla ders veriyor, daha fazla bilgi aktarıyorsunuz. İşte bu yüzden ebeveynlik denen iş hiç bitmiyor, hayatın içinde, her anında gerçekleşiyor.”

Böyle bakınca, evin dört duvarı içinde oluşturduğunuz hava nasıl hiç düşündünüz mü? Çocuklar bu süreçte, gün boyu davranışlarımızı ve tepkilerimizi gözlemliyorlar. Ağzımızdan çıkan ile yaptıklarımız farklı olursa, söylediklerimizin bir kıymeti kalmıyor. Onlar nasihatlerimize ya da uyarılarımıza değil, hayatı olduğu gibi yaşayışımıza bakıyorlar. O nedenle çocuklarınızla ilişkilerinizi düzenlemek istiyorsanız, kendinizle ve hayatla ilişkinizi gözden geçirin.

Kitap önerilerine gelecek olursak:

Çocuğunuza Kulak Verin (Aletha Solter)

Konuş ki Dinlesin, Dinle ki Konuşsun (Adele Faber)

Beni Gerçekten Duyuyor musun? (Leyla Navaro)

Anne Baba ve Çocuk Arasında (Haim Ginott)

Işığın Yolu (Nilüfer Devecigil)

Koşulsuz Ebeveynlik (Alfie Kohn)

Bütün Beyinli Çocuk (Dan Siegel)

Özel okul fiyatları ne olacak?

Özel okulların yeni eğitim dönemi fiyatları açıklandı. Henüz bu dönemin ücretlerinin akibeti belli olmadan, yeni dönemin zamlı fiyatlarını görmek, biz velileri şoke etti. Veliler özel okullardan, okula gidilmeyen süreç için para iadesi istiyor, özel okullar bunun mümkün olmayacağını söylüyor, Bakan Ziya Selçuk ise okulların mutlaka telafi eğitimi yapacağını belirtiyor. Yani özel okul fiyatları konusu bir türlü netlik kazanmadı. Okulların giderleri, öğretmen kadrosu ve diğer ödemelerini elbette anlayabiliyoruz ancak pek çok insan işini ve gelirlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya iken, en azından yeni dönemin zamlı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanı’nın en kısa zamanda bu konuya el atması gerekli. Zira yeni kayıt dönemi başladı. Özel okul velileri, zaten dudak uçuklatan okul ödemelerini, yeni dönemde nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.

Ne yapsak?

Online pijama partisi

Bu hafta sonu çocuklarınıza sürpriz bir online pijama partisi organize edin. En sevdiği arkadaşlarının anneleri ile organize olun ve tıpkı gerçek bir parti gibi hazırlık yapın. Yatma saati kuralını esnetin ve çocuğunuzun doyasıya eğlenmesi için fırsat verin. Hatta yan odada siz de kendiniz ve arkadaşlarınız için online bir pijama partisi yapabilirsiniz.