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21.10.2019 - 08:07 |

Hakime şok suçlama! Kafamı klozetin içine soktu, sonra...

İstanbul Anadolu Hakimi Ferhat A.’nın sevgilisi Özlem K.’yi darp ettiği öne sürüldü. Şikâyetçi olan genç kadın, “Kafamı klozete soktu, defalarca lavaboya vurdu” dedi.

Hakime şok suçlama! Kafamı klozetin içine soktu, sonra...

İstanbul Anadolu Hakimi Ferhat A. hakkında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Özlem K.'yi darp ettiği iddiasıyla dava açıldı. Özlem K., kendisine şiddet uygulayarak bayılttığını ileri sürdüğü hakim Ferhat A.'yı hem polise hem de Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikâyet etti.

Özlem K.'nin iddiasına göre, ikili 4 Ekim günü hakim Ferhat A.'nın evinde buluştu. Yemek yedikleri sırada Ferhat A.'yı başka bir kadın arayınca ikili arasında tartışma çıktı. Özlem K., hakim Ferhat A.'yı arayan kadının numarasını tespit etmek için telefonu alıp kendisini tuvalete kilitledi.

Telefonun şifresini açamayınca bir süre sonra dışarıya çıktı. Ferhat A., telefonunu almak üzere Özlem K.'ye müdahale edince genç kadın telefonu klozetin içine attı.Sinirlenen hâkim, Özlem K.'nin başını klozetin içine soktu. Yine iddiaya göre genç kadının başını lavaboya defalarca vurdu.

SABAH

 

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