2020'lerin Yatırımı: Sneakers

Etrafınıza baktığınızda eskisi kadar stiletto ve makosen ayakkabı tercih edilmediğinin farkında mısınız? Yoksa siz de mi onlardansınız?

Zaman kavramının lüks olduğu günümüz şartlarında hızlı tempomuzun kurtarıcıları sneakerslar özellikle kadınlar için yeni yatırım aracı olurken, dev markalar bu pazarda en yüksek payı alabilmek için adeta yarış halindeler. Araştırmalara göre 2025 yılına kadar sneaker endüstrisinin 91.45 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

StockX gibi 2. el satış portalları stilettolarını satarak lüks sneakerlara erişmek isteyen kullanıcılarla dolu. Nike, Adidas, New Balance, Sketchers, Under Armour, Converse, Puma, Fila gibi spor markaları altın çağlarını yaşarken Valentino, Chanel, Dior, Prada, Hogan, Bottega Veneta gibi lüks markalar da elitlerin sneaker tercihlerini oluşturuyor.

Markaların DNA'lerini özgün tasarımlarla yansıtan düz tabanlar artık tüm dünyada satatü sembolü haline geldiler bile.Onları bu kadar popüler yapan bir diğer özellik ise tüm yıl boyunca kullanılabilmeleri.

Dünyada hızla yayılan rahatlık, konfor, huzur kavramları ile paralel olarak sneakers kullanımı yaygınlaşırken, pazar paylarının tehdit altında olduğunu düşünen lüks moda devleri, ardı ardına işbirliklerini açıklıyor.

Son olarak Nike x Dior kolaborasyonu moda dünyasına bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Dior'un Miami'deki Men Pre-Fall 2020 defilesinde görücüye çıkan Air Jordan 1 High OG'den sadece 1000 adet üretildiği ve Nisan ayında piyasaya sürülecek olan tasarımların şimdiden ön satış aracılığı ile tükendiği dedikoduar arasında.

Air Jordan 1 High OG için fiyat bilgilerinin henüz paylaşılmadığı bu günlerde Nike'in ezeli Alman rakibi Adidas ile iş birliği yapan Prada, Adidas x Prada Superstar and Bowling Bag limited editionları ile rekabet etmeye hazır.