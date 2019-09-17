Gösterişli Kışlık Stiller

Bir çok farklı alternatifin bulunduğu moda sektöründe doğru ve kaliteli parçalara yatırım yapıp, milyonlar ödemeden gösterişli sonbahar- kış gardırobu yaratmak mümkün.

Özellikle havaların serinlemesi ile beraber dış giyim parçaları kendimizi ifade edişimizde önemli bir payı oluşturuyor. Sizde doğru palto, ayakkabı ve aksesuar tercihleri yaparak asil ve ağır bir görünüm elde edebilirsiniz. Peki nasıl ?

Öncelikle kullanılan malzemelerin yüksek kalitede ve iyi dikişli olması gerekir. Kaşmir ve yün gibi sıcak tutan, saten ve pamuk gibi doğal kumaşlar ile tasarlanmış düzgün dikişli ürünleri tercih etmek ilk başta maliyetli gibi görünse de yıllarca kullanabileceğiniz zamansız parçalar elde etmenizi ve her daim şık görünmenizi sağlayacaktır.

Gösterişli Sonbahar-Kış Stilleri için kıyafet seçimlerinde öncelik dikkatleri hemen üzerine çeken paltonun. Vücüt tipinize ve bedeninize uygun, çok fazla detay bulundurmayan, risksiz, farklı renkte iki palto seçimi ile kıyafette zengin bir görünüm elde edebilirsiniz;

Günlük hayatta, iş hayatında ve özel günlerde beyaz, bej, pudra, gri gibi ağırbaşlı renklerde paltolar tercih ederek ve paltonuzu monokrom/ ton-sur-ton stil ile buluşturarak şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Örneğin bej palto, bej kazak, bej pantalon kombini kaçınılmaz bir farklılık yaratacaktır. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ise hangi rengi tercih ederseniz edin ton-sur-ton uygulamalarda iki tonun üzerine çıkılmaması.

Bunun yanısıra usta ellerden çıkmış, tercihen siyah, lacivert, taba veya haki renklerde bir parçaya yatırım yapmak akıllıca olacaktır. Nitekim kaliteli materyel ve siyahın asaleti birleşerek özel gecelerde, formal davetlerde, iş yemeklerinde iyi bir intiba bırakmanızı kolaylaştıracaktır.

Görünümünüze imza atacak bir diğer parça ise her daim göz önünde olan ayakkabılarınız. Rugan, süet veya nubuk gibi hakiki deriden tasarlanmış, sade görünümlü bir çift makosen, çizme/bot veya stiletto ile kaliteli ,zengin bir görünüm elde edebilirsiniz. En önemli unsur ise suni deriden ve replika modellerden kaçınmak.

Aksesuarlar ise farklılıklarımızı yansıtmanın en zarif ve eğlenceli yolu. Ayakkabı ve paltonuzla kolayca kombinlenebilecek bir şapka, ipek fular veya bir çift inci küpe... Seçim sizin.