Gen-Z kuşağı yani 1995-2015 yılları arasında doğan jenerasyon şu an 4-24 yaş aralığında ve bu gençler moda endüstrisini adeta yeniden şekillediriyor.

Sosyal ve çevresel bilinçleri çok yüksek olan yeni nesil tüketiciler oldukça seçici. İnanç ve değerlerine önem veren markaları alışverişleriyle desteklerken, insana, çevreye ve planete saygısı olmayan, şeffaf bir politika izlemeyen şirketleri boykot etmekten çekinmiyorlar.

Teknolojinin içine doğan bu neslin 20 yaş altı gençleri, sosyal medyayı aktivist hareketler için kullanıyor. Snapchat, Twitter, Instagram ve bizlerin adlarını dahi bilmediğimiz bir çok App'i, kendilerini ifade etmek için kullanırken X (1965-1980) ve Y (1981-1996) jenerasyonunun yapay bulduğu bu dünyayı kendilerini en iyi ifade ettikleri iletişim aracı olarak tanımlıyorlar. Emojiler ve memesler onlara harflerden daha yakın. Herkesin her konudaki fikrini açıkça! ifade etme özgürlüğü olduğuna inanıyorlar.

Business of Fashion (BOF)' ın yaptığı araştırmaya göre on Gen-Z tüketicisinden dokuzu kullandıkları markaların çevreye ve insana duyarlı olmasını bekliyor.Orijinal, cinsiyet ayrımcılığı olmayan, eşitlikçi, vizyoner, otantik markalar favorileri;

Asya hazır giyim markalarından Uniqlo, yeni nesil tüketici tercihlerine en hızlı adaptasyon sağlayan isimlerden. 2016 yılından beri göçmenlere istidham sağlayan şirket gurubu aynı zamanda göçmenlerin yaşam şartlarını iyileştirmek için Asya'da 5 milyon dolarlık bağışta bulundu. İngiliz dev hazır giyim markası Asos'ta tasarımcı Katharine Hamnett ile iş birliğinde bulunarak çıkardığı iç çamaşırı koleksiyonunun tüm gelirini sığınmacıları desteklemek için kurulan bir vakfa bağışladı.

Moda dünyasının tüm kalıplarını yıkan, trendleri takip etmektense kendilerini trend olarak gören bu nesili özellikle lüks markalar cevher olarak görüyor. "Millenials"ların aksine deneyime değil ürüne önem veren bu jenerasyon, markalar tarafından adeta gizli silah olarak adlandırılıyor. Az ama öz alışveriş yaparak, uzun soluklu kaliteli parçalara para harcamak isteyen bu gençler, kendileriyle iletişim kurmayı başarabilen lüks markalarını başka bir seviyeye taşıyacak gibi duruyor.

Serra ÖZSOY KARAGÜLLE

@aluxera