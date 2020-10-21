Sanko Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’te üretimin durmadığını, şartlar ne olursa olsun şehir olarak üretimden ödün vermediklerini vurgulayarak, “Gaziantep sanayisinde çarkların döndüğünü üretim, ihracat ve istihdam rakamlarından da görebiliyoruz. Gaziantepli sanayiciler olarak ürettiğimiz ürünün en az yüzde 50’sini ihraç etme felsefesiyle çalışıyoruz. Şartlar ne olursa olsun şikayet etmeden mevcut durumda en iyisi için mücadele verip üretmeye devam ediyoruz” dedi

Yeni yatırım yaptı

Salgının yatırım planlarını etkilemediğini de vurgulayan Konukoğlu, “2020 yılı için 250 milyon dolarlık bir yatırım bütçemiz vardı, bunu gerçekleştiriyoruz. Durmak yok. Üretmeye devam edeceğiz. Her türlü önlemi alıp, taviz vermeden, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Nakit akışımızı uzun vadeli planlarız. Pandemi döneminde herkes ve her kurum gibi beklentilerimizin çok ötesinde bir durumla karşı karşıya gelmemize karşın aldığımız tedbirler sayesinde nakit akışı yönünden son derece rahatız. İnovatif pamuklu yıkanabilir yüz maskeleri üretimine başladık. ‘Maisonette’ marka yüz maskelerimizin satışının çoğu sanaldan yapılıyor. Yurt dışına da ihraç ediyoruz.. E-ticarete yatırım kaçınılmaz” dedi.