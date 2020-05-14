Kağıttan uçak yapımı… Adım adım anlatıyoruz

Adım adım kolay ve hızlı kağıttan uçak yapımı anlatımı için önce çizimi incele ve her bir adımda anlattıklarımızı aynen uygula. Sonra da arkadaşlarınla uçak uçurma yarışı yaparsın belki.

1. Adım

A4 kağıdını dik olarak masaya koyalım. Sonra tam ortasından ikiye katlayıp, daha sonra kağıdı açalım. Bunu yapma nedenimiz tam ortayı işaretlemek. Çünkü katlama yaparken simetrik olması gerekiyor.

2. Adım

Kağıdını tam ortadan işaretledikten sonra üst kısmından iki kulakçığı üçgen şeklinde içeri katlamalısın. Şekilde nasıl yapılacağını detaylı olarak görebilirsin.

3. Adım

İki köşeyi içeri katladıktan sonra kağıt; küçük, çatılı bir eve benzemiş olmalı. Şimdi evin çatı kısımlarından içeri katlama yapacağız. Hem sağ hem de sol üst kısımdan simetrik olacak şekilde içeri katlama yapalım.

4. Adım

1. çizimde, katlama sonrası kağıdın aldığı şekli görebilirsin. Uçak yaparken en önemli nokta iki tarafı da eşit olarak katlamak. Bu uçağın dengesi ve hızı için oldukça önemli.

5. Adım

Son şekli alan uçağını tam ortadan ikiye katlamalısın.

6. Adım

Katladıktan sonra uçağın 6. çizimdeki gibi görünmeli. Uçağımızı neredeyse bitmek üzere. Uçağa benzemeye başladı değil mi?

7. Adım

Yan tarafını çevirdiğimiz kağıdımızın her iki tarafından altta kalan düz kısmına doğru katlama yapıyoruz. Unutma bunu yine iki taraf için de eşit bir şekilde yapmalısın.

8. Adım

Çok heyecanlı değil mi? Uçak bitti bitiyor! Kağıdının şekli her değiştiğinde doğru yapıp yapmadığını bir sonraki adımdaki çizimimizde takip edebilir, yanlış varsa düzeltebilirsin. 7. adımdaki işlemi doğru yaptın mı bak bakalım

Uçak hazır!

Şimdi kağıdını çevir ve kanatlarını son çizimdeki hale getir. 1, 2, 3 fırlat…