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    14.05.2020 - 15:46 |

    Kağıttan uçak yapımı… Adım adım anlatıyoruz

    Kendi uçağını kendin yapmaya ne dersin? Üstelik ihtiyacın olan tek şey bir A4 kağıdı olacak. Hazırsan hızlı uçan, hemen kaçan, havada dolaşan bir uçak yapmaya başlayalım.

    Kağıttan uçak yapımı… Adım adım anlatıyoruz

    Adım adım kolay ve hızlı kağıttan uçak yapımı anlatımı için önce çizimi incele ve her bir adımda anlattıklarımızı aynen uygula. Sonra da arkadaşlarınla uçak uçurma yarışı yaparsın belki.

    Kağıttan uçak yapımı… Adım adım anlatıyoruz

    1. Adım

    A4 kağıdını dik olarak masaya koyalım. Sonra tam ortasından ikiye katlayıp, daha sonra kağıdı açalım. Bunu yapma nedenimiz tam ortayı işaretlemek. Çünkü katlama yaparken simetrik olması gerekiyor.

     2. Adım

    Kağıdını tam ortadan işaretledikten sonra üst kısmından iki kulakçığı üçgen şeklinde içeri katlamalısın. Şekilde nasıl yapılacağını detaylı olarak görebilirsin.

    3. Adım

    İki köşeyi içeri katladıktan sonra kağıt; küçük, çatılı bir eve benzemiş olmalı. Şimdi evin çatı kısımlarından içeri katlama yapacağız. Hem sağ hem de sol üst kısımdan simetrik olacak şekilde içeri katlama yapalım.

    4. Adım

    1. çizimde, katlama sonrası kağıdın aldığı şekli görebilirsin. Uçak yaparken en önemli nokta iki tarafı da eşit olarak katlamak. Bu uçağın dengesi ve hızı için oldukça önemli.

    5. Adım

    Son şekli alan uçağını tam ortadan ikiye katlamalısın.

    6. Adım

    Katladıktan sonra uçağın 6. çizimdeki gibi görünmeli. Uçağımızı neredeyse bitmek üzere. Uçağa benzemeye başladı değil mi?

    7. Adım

    Yan tarafını çevirdiğimiz kağıdımızın her iki tarafından altta kalan düz kısmına doğru katlama yapıyoruz. Unutma bunu yine iki taraf için de eşit bir şekilde yapmalısın.

    8. Adım

    Çok heyecanlı değil mi? Uçak bitti bitiyor! Kağıdının şekli her değiştiğinde doğru yapıp yapmadığını bir sonraki adımdaki çizimimizde takip edebilir, yanlış varsa düzeltebilirsin. 7. adımdaki işlemi doğru yaptın mı bak bakalım

    Uçak hazır!

    Şimdi kağıdını çevir ve kanatlarını son çizimdeki hale getir. 1, 2, 3 fırlat…

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