12.02.2021 - 01:46 |
Robot Yapımı Ve Malzemeleri: En Kolay Haliyle Oyuncak Robot Nasıl Yapılır?
Doğru malzemeler elde edildiği taktirde kolaylıkla bir robot yapmak mümkündür. Malzemelerin elde edilmesi ve uygun hale getirilmesinin ardından tasarım yapılmalıdır. Kuş yapmak için gereken malzemeler nelerdir? Kolay bir şekilde oyuncak robot nasıl yapılmaktadır? Elde olan malzemelere bağlı olarak doğru bir robot tasarımı seçilmelidir. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Mekanik bir kuş yapmak için gerekli olan malzemeler zor bulunmamaktadır. Malzemelerin temin edilmesinin ardından doğru bir yolla birleştirilmesi gerekmektedir.
Kolay Şekilde Robotik Kuş Nasıl Yapılır?
- Öncelikle gerekli olanlar temin edilmelidir. Bu malzemelerin içinde kanatlar ve kanatların hareketlerini sağlayacak olan motorlar bulunmaktadır.
- Ardından yapılmak istenene oyuncak robota bağlı olarak kumanda ve basit bir kumanda algılayıcıya gerek vardır.
- Kanatların çalışma prensiplerine motorların uyabilmesi için gerekli olan ara bağlayıcılar gerekmektedir.
- Bu aşamalar tamamlandıktan sonra ise malzemelerin birleştirilmesi ve çalışması kontrol edilmelidir.
Robot Yapımı Malzemeleri
- Bir robot yapmak için gerekli olan öncelikli ürünler, motorlar ve motorların yönlendirilmesini sağlayacak olan ana karttır.
- Kolay bir robot yapmak için kumanda ya da ayrıntılı ürünler gerekmez. Bunun için robot yapımı için tek hareketten oluşan bir robot yapılmalıdır.
- En kolay olan kuş robotun yapılmasında motorlar ve kanatlar gerekmektedir.
- Motorların çalışmasını sağlayacak olan piller kullanılmalıdır. Pillerin hafif olması ve verimli olanlarından seçilmesi daha kullanışlı olacaktır.
- Robotun çalışmasında hafif olması ve istenen hareketi yapması gerekmektedir.
Robot Yapımı Nasıl Yapılır?
- Robotlar yapılırken öncelikle tasarım yapılmalıdır. Sonrasında robottan istenilenlerin neler olduğu düşünülerek tasarıma fazladan eklenmelidir.
- Bu aşamaların için ağırlık dengesinin hesaplanması ve robotun aksamlarının doğru şekilde koyulması gerekmektedir.
- Bir çubuk üzerine motorların sabitlenmesi ve kanatları yukarı, aşağı şekilde hareket ettirmesi gerekmektedir.
- Kanatların yapıldığı malzemelerin hafif ve sağlam ürünlerden seçilmesi gerekir. Bu sayede uçası daha mümkün ve pil ömrü daha uzun olacaktır.
- Robot yapımında malzemelerin karbon fiber olması daha iyi olacaktır. Bu sayede hem hafif olacak hem de sağlam olacaktır. Pillerin lityum olması ile daha güçlü bir robot yapılmış olacaktır.
- Robotların kumandalı sistemler şeklinde yapılması, daha uzun ömürlü olmasını sağlar ancak daha karmaşık ürünler olmaktadırlar.