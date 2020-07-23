23.07.2020 - 12:27 |
Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil bilmecesinin cevabı nedir?
Bilmece ve cevaplar burada… Bilmece bölümümüzde senin için bazen komik bazen de ciddi bilmeceler hazırladık. Hepsinin ortak özelliği ise eğlenceli olmaları.
1.
Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil.
2.
Sudan topraktan çıkarım hemen, her yemekte ben varım
3.
Arabadan atladı, pantolonu patladı.
4.
Elde yapılır, kulağa asılır.
5.
İnek verir bizlere, afiyet olsun sizlere.
6.
Çıtır çıtır yenir, bunun adı nedir?
7.
Kızlar tuvaletine bir erkek girerse ne olur?
8.
Kırılınca mutlu olduğumuz şey nedir?
CEVAPLAR
1. UÇAK
2. TUZ
3. KARPUZ
4. KÜPE
5. SÜT
6. ÇEKİRDEK
7. AYIP OLUR
8. REKOR