Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil bilmecesinin cevabı nedir?

1.

Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil.

2.

Sudan topraktan çıkarım hemen, her yemekte ben varım

3.

Arabadan atladı, pantolonu patladı.

4.

Elde yapılır, kulağa asılır.

5.

İnek verir bizlere, afiyet olsun sizlere.

6.

Çıtır çıtır yenir, bunun adı nedir?

7.

Kızlar tuvaletine bir erkek girerse ne olur?

8.

Kırılınca mutlu olduğumuz şey nedir?

CEVAPLAR

1. UÇAK

2. TUZ

3. KARPUZ

4. KÜPE

5. SÜT

6. ÇEKİRDEK

7. AYIP OLUR

8. REKOR