Dinozorları tanıyalım: Oviraptor

Hepçil Bir Dinozor: Oviraptor

Başlıktan da anlayacağın gibi oviraptorlar hepçilmiş. “Bu da ne demek oluyor şimdi?” diyebilirsin. Bunun anlamı hem et hem de otla beslenen bir canlı olması. Yani otlarla da karnını doyurabiliyormuş, çevresindeki canlılarla da. Tabii bu canlılar gücünün yetebileceği canlılarmış.

Ortalama 85 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen bu dinozor türü, başındaki ibiği ve dişsiz gagasıyla tanınırmış. Görüntüsü bir papağana benziyor diyebiliriz.

Beyninin kafasına göre oranı diğer dinozorlarla karşılaştırıldığında daha büyükmüş.

Boyu ortalama 2 metre, ağrılığı ise 30 kg olabilirmiş.

Uzun bacakları sayesinde saatte 70 km hızla koşabilirmiş.

İsminin anlamı yumurta hırsızıymış ama yumurta çaldığına dair bir ispat yokmuş. Yumurtalarla ilgili olarak çok ilgili bir anne olduğu bilinirmiş. Çünkü yumurtalarına iyi bakar, onlar çatlayana kadar yanlarından ayrılmazmış.