Fotosentez nedir, nasıl gerçekleşir? Fotosentez yapan canlılar hangileridir?

1. Hayatına devam etmek için neler yapman lazım?

2. Hayvanlar yaşamak için nelere ihtiyaç duyarlar?

3. Bitkiler de birer canlı olduğuna göre onlar da birtakım şeylere ihtiyaç duyar. Nelerdir onlar?

Hangisini cevapladın bilemiyoruz ama şimdi kafandaki bütün soru işaretleri yok olacak. Bitkiler yaşayabilmek için fotosentez yapar. Nasıl sen yemek yiyip su içmek zorundaysan onlarda fotosentez yaparak hayatlarına devam edebilirler.

Fotosentez nedir?

Yaprakları yeşil olan veya klorofil içeren pigmentlere sahip olan canlılar ışıktan (güneş) enerji alarak kendi besinlerini üretirmiş. Bitkilerin yapraklarına yeşil rengi veren klorofil, güneş enerjisini kullanırmış. Bu gücü kullanarak karbondioksit ve suyu, oksijen ve şekere dönüştürürmüş. Evet yanlış duymadın, bu canlılar kendi yemeklerini kendileri üretirmiş.

Klorofilden bahsedelim biraz da çünkü fotosentezin başkahramanlarından biri de klorofil. Bitkilerin yeşil yapraklarının içerisindeki her hücrede 100’den fazla kloroplast denilen küçük tanecikler varmış. İşte bu kloroplastların içerisinde yer alan renkli maddeye de klorofil denirmiş. Güneşten gelen ışınları yakalama görevi onlarınmış. Bu ışınları yakalar ve enerjiye dönüştürüp besin haline getirirlermiş.

Bitkiler besinlerini üretirken havadan karbondioksit alıp oksijen verirlermiş. Yani bizim tam tersimiz. Ne kadar ilginç değil mi?

Dünya üzerindeki diğer canlılar gibi yiyecek aramak, pişirmek zorunda olmayan bitkiler durdukları yerde besin üretip, yiyorlarmış. Ne kadar akıllı ve güçlü canlılar değil mi?

Fotosentezin Faydaları

1. Canlılar için oksijen üretimi yapılması sağlanırmış.

2. Atmosferdeki karbondioksiti azaltırmış.

3. Hayvanlar için bir besin olan yeşil yapraklı bitkilerin devamını sağlarmış.

4. Güneş enerjisinin faydalı bir şekilde kullanılmasını sağlarmış.

Fotosentez yapan canlılar hakkında fikrin var mı? Cevabın hayırsa okumaya devam edebilirsin.

Fotosentez yapan canlılar denildiğinde ilk aklımıza gelen tabii ki bitkiler. Burada bir istisna var. Yeşil kısmı bulunmayan bitkiler fotosentez yapamazmış. Çünkü kloroplast bulamazmış onlarda.

Algler fotosentez yapan diğer canlı türüymüş. “Kim bu gizemli canlılar?” dediğini duyar gibiyiz. Algler kökü toprağın içerisinde bulunmayan yeşil su canlılarıymış. Balıkların çok sevdiği besinlerden biri de suyun yüzeyinde yer alan bu alglermiş.

Daha çok suyun içerinde yaşayan protistalar tek hücreli canlılarmış. Fotosentez yapmayan türleri de bulunurmuş.

Siyanobakteriler fotosentez yapan canlılar listemizde son sırada. Okyanuslarda ve bazı karasal alanlarda bulunurlarmış.