Kış uykusuna yatan hayvanlar hangileridir?

Hayvanlar kış uykusuna aslında tembellikten değil doğal şartlardan dolayı yatarmış. Hava şartları ve yiyecek bulmanın zor olması dolayısıyla kendilerini korumaya alma şekilleriymiş kış uykusu. Kış uykusuna yatan bir hayvanın vücut sıcaklığı düşer, nabzı ve nefes alışı yavaşlarmış. Tuvalet ihtiyaçları da bu dönemde dururmuş. Bünyeleri, yaz aylarında vücutlarında depoladıkları besinleri kullanırmış.

AYI

Kış uykusunun en meşhur ismi ayılarmış. Aslında ayılar tam olarak kış uykusuna yatmaz, kapalı bir alanda (bu alan genelde mağaralar olurmuş) dinlenir, arada uyur arada uyanırlarmış.

KURBAĞA

Bu her kurbağa için geçerli değilmiş. Genelde soğuk iklimlerde yaşayan kurbağalar yukarıda bahsettiğimiz doğa şartları gereği kış uykusuna yatar, hayatlarına devam ederlermiş.

KÖPEKBALIĞI

“Suyun içinde de uyunur mu?” diye düşünme! Köpekbalıkları da kış aylarında soğuyan sularda yemek bulamadıkları için derinliklere iner, uyumaya başlarmış.

YILAN

Sıcakları çok seven yaz hayvanı yılan, kışın toprağın derinliklerinde derin bir uykuya dalarmış.

YARASA

Mağaralar ve serin yerler yarasaların uyku alanlarıymış. Kış uykusunu en seven hayvanların başında geldikleri de bilinirmiş.

BÖCEK

Kışın etrafına bak, böcek sayısı bir hayli azalır. Bunun nedeni birçok böcek türünün de kış uykusuna yatmasıymış.