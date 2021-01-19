3 Yaş Etkinlikleri: 3 Yaşındaki Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek Eğitici Etkinlik Önerileri

3 yaşındaki çocuklar günlerinin tamamını neredeyse oyun oynayarak geçirirler. Sizlerin de zamanınızdan ayırarak onlara katılmanız ve birlikte oynamanız da onları oldukça mutlu edecektir. Ayrıca evde yapabileceğiniz hem eğlenceli hem de eğitici etkinlikler ile keyifli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Yapacağınız etkinlikleri birlikte seçerek çocuğunuza da karar verme imkanı sunabilirsiniz.



3 Yaş Etkinlikleri Nelerdir?

3 yaşındaki çocuklar oyun oynamayı çok fazla severler. Bu yüzden de zamanlarının çoğunu oyun oynayarak geçirirler.

3 yaşındaki çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz etkinlikler; sanatsal etkinlikler, bedensel etkinlikler, zihinsel etkinlikler ve yaratıcılığını geliştirmeye yönelik olan etkinlikler olarak sıralanabilir.

3 yaşındaki çocuklar legolarla ve yapı oyuncakları ile oynamaya ve özellikle de ortaya yeni şekiller çıkarmayı çok severler.

Oyun hamuru da yaratıcılığı geliştirmek için kullanılan malzemeler arasında yer almaktadır.

3 yaş için düzenlenmiş olan yapbozlar da keyifli bir etkinlik için tercih edilebilir.

Aynı zamanda evde bulunan atık malzemeleri geri dönüştürmek ve ortaya yeni ürünler çıkarmak da oldukça faydalı bir etkinlik olarak ifade edilebilir.

3 Yaşındaki Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek Eğitici Etkinlik Önerileri

Evde bulunan malzemeleri kullanarak da eğlenceli etkinlikler üretebilirsiniz. Patates baskısı evde yapılabilen ve çocukların çok sevdiği etkinlikler arasında yer almaktadır.

Çocuklara renkleri öğretmeye yönelik oldukça keyifli bir aktivite de makarna boyama olabilir. Sonrasında ise boyanan makarnaları ipe dizerek bir kolye oluşturabilirsiniz.

Parmak boyaları ile yapacağınız el baskısı 3 yaşındaki çocukların oldukça keyif alarak yapacağı bir etkinlik olarak listemizde yer alabilir.

Evcilik oyunları da birlikte keyifli vakit geçireceğiniz oyunlar arasında yer almaktadır.

Eşleştirme oyunları da eğitici olduğu kadar eğlenceli olan oyunlardan bir tanesidir.

Drama yaparak farklı rolleri canlandırmak da evde yapılabilecek bir etkinliktir.

Her yaştan çocuğun çok severek oynadığı oyunlardan birisi de saklambaç oyunudur. Aynı zamanda sayı sayma yeteneğini de geliştiren bir oyun olma özelliğine sahiptir.

Herhangi bir nesneyi veya oyuncağı saklayarak çocuğunuzun bulmasını isteyebilirsiniz. Sonrasında ise onun sakladığı eşyayı siz bulmaya çalışabilirsiniz. Eşyayı bulmaya çalışırken bir takım yönlendirmeler de yapabilirsiniz.