Anne baba olma sanatı

Sosyolog & Aile Danışmanı Kimya Çifçi Dumlu

‘Çocuğumun mutlu olmasını istiyorum’. Bir çok ebeveynin en içten ve en doğal isteği bu olsa gerek. Fakat çocuğunuzu mutlu etmek isterken anne baba olarak tüm iyi niyetinize rağmen zaman zaman hata yaptığınız oluyordur. Bilmelisiniz ki her ebeveyn hatalı davranabilir; yeter ki çocuklarınızın verdiği tepkilerden hatanızı anlayıp gelecek sefer dikkatli davranın. Anne ve babanın kendini değiştirebilmesi, geliştirebilmesi ve eleştirebilmesi çocuk gelişimi açısından son derece önemlidir. Eğer çocuk yetiştirme yöntemi açısından anne baba olarak sıklıkla zıt düşüncelerle karşılaşıyorsanız çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için durumu gözden geçirme ve netleştirme zamanınız gelmiş demektir.

Hem çocuğunuz mutlu hem de ilişkinizin sağlıklı gelişip ilerleyebilmesi için bazı konularda eşinizle ortak kararlar almalı ve öyle davranmalısınız. Aksi taktirde çocuğunuz kafa karışıklığı yaşayacak ve hanginizin yolunu takip edeceğini bilemeyecektir.Belki de kendine en uygun gelen karar konusunda ilerleyip çatışmaların yaşanmasına neden olacaktır.Bu gibi durumları hızla kendi avantajına çeviren çocuğunuz sizi karşı karşıya getirecektir. Ki bu durum çocuğunuzun gelişiminde hiç de istenilen bir durum değildir.

Sadece bir kaç önemli noktaya dikkat ederseniz eğer ;hayatımızı eve sığdırdığımız şu günlerde fiziksel sağlığınızı korumanın yanı sıra hem ailenizin hem de çocuğunuzun gelişim sağlığını da korumayı başarmış oluruz.

Sözel ve Davranışsal Olarak Tutarlı olun

Çocukların net sınırlara ve tutarlı kurallara ihtiyacı vardır. Çocuğun mizacı ne olursa olsun net sınırlar ve kurallar, anne babanın sağlam duruşu onun dünyayı daha güvenli algılamasını sağlar. Kural koyarken aşırıya kaçmamak ve tutarlı olmak çok önemlidir. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri koyulan kuralın sebebinin açıklanması ve kurala uymadığında ne gibi sonuçlarla karşılaşacağının anlatılmasıdır. Ebeveynlerin koyduğu kural, yapılan açıklama ve sergilediği davranışın istikrarlı ve tutarlı olması gerekmektedir.

Anne-Baba Arası Tutarlılık Çok Önemli

Çocuğun eğitimi ve sağlıklı bir disiplinin sağlanabilmesi için anne ve babanın aynı tarafta olması gerekmektedir. Anne-baba arasındaki tutarsızlık ve çocuğa çifte mesaj gitmesi çocuğun gelişiminin sağlıksız ilerlemesine neden olur. Anne tarafından belli bir davranışının hoş görülmesi ya da görmezden gelinmesi fakat baba tarafından bu davranışın cezalandırılması çocuğun yapacakları ve yapamayacakları konusunda şüphe içinde kalmasına sebep olur. Çocuk, böyle bir durumda yapılan hatanın düzeyini, anlamını kestiremez ve sınır sorunu yaşar.Ne yapacağını bilemeyen çocuk çelişkiye düşer ve çatışma meydana gelir.Bu nedenle önce eşler çocuk gelişimi açısından ortak kararlar alarak ortak hareket etmelidir.

Çocuğunuzun Arkadaşı Olmaya Çalışmayın

Çocuğunuzla zaman geçirmek, onunla birlikte olmak, keyifli anları paylaşmak belki de anne baba olmanın en güzel tarafıdır. Ama bunun için illa çocuğunuzun arkadaşı olmanıza gerek yok. Çocuğunuzun kendi arkadaşları, sizin kendi arkadaşlarınız var. Bu nedenle ‘ ben çocuğumla arkadaş gibiyim’ söylemi ilk anda olumlu bir mesaj olarak algılansa da; çocuğunuzun arkadaşın yanı sıra ebeveyne ihtiyacı olduğunu unutmayın.

Ebeveynleri ile arkadaş gibi olan çocuklar dış dünyada arkadaşlık ilişkilerinde zorlanabilir, ben merkezci bir yapı geliştirebilirler.

Unutmayın çocuğunuzun sosyal hayat içerisinde sayısız arkadaşı olabilir fakat bir anne- babası olacaktır; çocuğunuzdan bu hakkı elinden almayın. Anne baba tarafından sevildiğini ve korunduğunu hisseden çocuk daha emin adımlarla hayatta adımlar atacaktır.

Her şeye ‘EVET’ Demek

Sadece çocuğunuzun mutlu olması için her şeyi kabul etmeniz yani ‘evet’ demeniz çocuğunuza yaptığınız en büyük hatalardan biridir. Her şeye evet demeniz çocuğunuzun o an da mutlu olmasını sağlayabilir fakat bu tutum ciddi davranış problemlerine yol açacaktır. Her istediği olan çocuk tatminsizliği ve doyumsuzluğu öğrenir. Emek harcamadan tüketimi öğrenip, çabuk sıkılır. Ayrıca bu tarz davranışla yetiştirilen çocukların taleplerinde sınır yoktur. Her şeyine evet denilen çocuk sanılanın aksine özgüvenli bir birey olarak gelişmez. Aksine sosyal hayatta istediğini alamadığı zaman öfke ve hayal kırıklığı yaşayabilirler.

Çocuğunuza Sorumluluk Verin

Sorumluluk duygusu ile özgüven gelişimi arasında doğrudan bir etkileşim vardır. Çocuk kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılama becerisi kazandıkça yani sorumluluk bilinci geliştikçe,öz güveni artar.

Çocuklar yapabiliyor olmanın mutluluğunu kazandıkları zaman özgüvenli birer yetişkin olma yolunda ilerlemektedirler. Çocuğunuzun özgüvenli ve başarılı olmasını istiyorsanız eğer çocuğunuzun yaşına uygun görevler vermelisiniz. Çocuğunuza seçim yapma hakkı ve seçiminin sonuçlarını da kabul etme sorumluluğu vermelisiniz. Hem davranışsal görevler hem de düşünsel sorumluluklar çocuk gelişimi açısından kazanılması gereken bir beceridir. Gelecek yaşantısında çocuğun sosyal uyumunun gelişmesi için çocuğunuza güvenin ve aldığı sorumlulukları konusunda çocuğunuzu cesaretlendirerek, motive edin.

Unutmayınız!

Her çocuk özel ve biriciktir. Her çocuk ayrı bir dünyadır. Ve her çocuk onaylanmak, kabul görmek ister. Hepsinden önemlisi çocuk ‘SEVGİ’ ister.