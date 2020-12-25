Bebeklerde Crp Yüksekliği Nedenleri Nelerdir? Crp Yükseliği Nasıl Tedavi Edilir?

Genel olarak minik yavruların doğduğu andan itibaren topuk kanı tahlili yapılır ve buna göre test gerçekleştirilir. Bu test ile beraber CRP yüksekliği olup olmadığı konusunda bilgi alınır. Böylece yaşanan olası durumlara karşı tedavi yöntemleri farklı seçenekler doğrultusunda ele alınır.



Bebeklerde CRP Yüksekliği Nedenleri Nelerdir?



Bebeklerde CRP yüksekliğinin temel nedenlerinden biri enfeksiyonlardır. Özellikle bazı yeni doğan bebeklerin kanında enfeksiyon ortaya çıkar. Bunu birçok farklı sebebi olması ile beraber temel olarak enfeksiyon ile beraber CRP yüksekliği oluşur. Buna bebeğin gelişim süreci ile beraber organları ve kas ile eklem sistemleri kapsamında sorun yaratabilmektedir. Tüm bunların önüne geçebilmek, bebeklerde crp yüksekliği önlemek için ise belli başlı bazı tedavi yöntemleri ele alınarak uygulama gerçekleştirilir.



Bebeklerde CRP Yüksekliği Nasıl Tedavi Edilir?



En merak edilen konular içerisinde bebeklerdeki CRP yüksekliğinin nasıl tedavi edileceğidir. Bebeklerin kanında özellikle enfeksiyon tespit edildiği vakit, uzman doktor kontrolü altında tedavi yöntemleri uygulanır. Diğer bir adıyla C-reaktif protein olarak da bilinen CRP, kandaki enfeksiyon sebebiyle önemli oranda artış gösterir. Böyle durumlarda ise hemen antibiyotik ilaç tedavisine başlanır.



Altta yatan başka bir hastalık söz konusu ise o vakit tedavi yöntemleri değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durum özellikle topuk kanı ile beraber yapılacak olan test üzerinden anlaşılır. Böylece soruna bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri ele alınmak suretiyle uygulanır.



Bebeklerde CRP Yüksekliğinin Sebepleri Nelerdir?



Genel anlamı ile enfeksiyon ve iltihaplar üzerinden ortaya çıkan CRP yüksekliği konusunda, birçok farklı unsur söz konusudur.



- Alt solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonlar

- Üst solunum yollarında ortaya çıkan enfeksiyonlar

- İdrar yollarında enfeksiyon sorunu

- Beyin zarında meydana gelen iltihaplar

- Eklemlerde meydana gelen iltihaplar

- Lenf düğümlerinin bakteri nedeniyle iltihap kapması

- Kan damarlarında meydana gelen iltihaplanma

- Zatürre gibi farklı hastalıklar üzerinden yaşanan enfeksiyon

- Crohn ya da üzere ülseratif kolit gibi sindirim sistemi sorunları

- Kalp hastalıkları ya da damar içi duvar kalınlaşması



Bu ve benzeri birçok değişik nedenden dolayı bebeklerde CRP yüksekliği meydana gelir. Ele alınan test ile beraber topuk kanı üzerinden teşhis yapılır. Böylece hastalığa bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri uzman doktor kontrolü altında ele alınmaktadır.