Bebeklerde Dil Gelişimi Evreleri Nelerdir? Dil Gelişimi Nasıl Desteklenir?

Ebeveynler bir çocuğun ilk öğretmeni olduğu için, çocuklarda dil gelişimi bilgisi, ebeveynin çocuklarıyla etkileşime girme yeteneğini geliştirerek bebeklerin çevrelerini anlamaları ve iletişim kurmalarını teşvik eder ve yönlendirir.



Bebeklerde Dil Gelişimi Evreleri Nelerdir?



Dil gelişimi doğumdan hemen önce başlar. Hamileliğin sonlarına doğru fetüsün gelişimiyle, anne vücudunun dışarısından gelen sesleri ve konuşmaları duymaya başlar. Bebekler insan sesine hızlı bir şekilde uyum sağlayıp diğer seslere nazaran insan sesini tercih eder.



Özellikle yüksek perdeli kadın sesine karşı hassas olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ayrıca, özellikle konuşma esnasında insan yüzüne de çok özen gösterirler. Ağlama bir çocuğun doğumda birincil iletişim aracı olmasına rağmen, dil tekrar ve taklit yoluyla hemen gelişmeye başlar.



Bebeğiniz ilk üç aylık sürede büyük olasılıkla gülecek, sesle iletişim kurmaya çalışacaktır. Bebekçe konuşmak, ilk yıl boyunca önemli bir gelişim aşamasıdır. Bebekçe konuşmanın ardından genellikle çocuğunuzun konuşuyormuş ve sohbet ediyormuş gibi sesler çıkardığı "jargon dönemi" gelir. Ancak bu aşamada, bu konuşma hiçbir şey ifade etmiyor olacaktır. İlk kelimeler genellikle 12 ay civarında söylenmeye başlar.



Çocuğunuz ilk kelimeleri söylemeye yaklaştıkça, bebekçe konuşma, jargon ve yeni kelimeleri birlikte duyabilirsiniz. Çocuğunuzun ikinci yılında kelime dağarcığı gelişir ve kısa cümleler kurmaya başlar. Çocuğunuz söylediklerinizin çoğunu anlar ve siz de çocuğunuzun size ne söylediğini anlarsınız.



Dil Gelişimi Nasıl Desteklenir?



Bebeğin dil gelişimini desteklemenin en güzel yolu sürekli iletişim kurmaya çalışmaktır. Böylece, bebeklerde dil gelişimi teşvik edilecektir, bebeğin ilgisini çeken şeyler hakkında birlikte bol bol konuşarak iletişim sürekli hale getirilmelidir. El sallayarak, işaret ederek, bebekçe konuşarak veya kelimeler kullanarak neyle ilgilendiklerini göstermeye çalışmalısınız. Konuşmayı bitirdiğinizde, çocuğunuza bir şans verip cevap vermesini bekleyin.



Bebeğinizle Günlük Konuşmalar Yapın



Muhtemelen çocuğunuz size aynı şekilde cevap verecektir. Çocuğunuz büyüdükçe ve jestler kullanmaya başladıkça, çocuğunuzun iletişim kurma girişimlerine yanıt verebilirsiniz. Günlük hayatınızda neler olup bittiğiyle alakalı konuşmak, çocuğunuzun duyduğu kelime sayısını artırmanın harika bir yoludur. Birlikte gördüğünüz veya yaptığınız şeyler gibi çocuğunuz için anlamlı olan şeyler hakkında konuşabilirsiniz.