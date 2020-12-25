Bebeklerde Epilepsi Belirtileri Ve Nedenleri Nelerdir? Epilepsi Nöbeti Teşhisi Nasıl Koyulur?

Epilepsi tanım olarak bebeklerin beyinlerinde tekrarlayan kronik bir bozukluk olmaktadır. Diğer bir yandan epilepsi beynin geçici olarak işlev bozukluğu göstermektedir. Bu sebeple her hangi bir beyin hasarından bahsetmek mümkün olmamaktadır.



Bebeklerde Epilepsi Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?



Bebeklerde görülen epilepsi belirtilerinin bir kısmı kolaylıkla anlaşılmasına rağmen bir kısım belirtiyi anlamak gerçekten güç olabilmektedir. Bu belirtileri ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır.

Bebeklerin baş bölgelerinde, kol ve bacaklarında aniden ortaya çıkan sıçrama veya kapanmalar,

Gece uykularından daha sık uyanmalara başlamaları,

Kusma,

Ani şekilde gerçekleşen baş düşmeleri.

Bebeklerde görülen epilepsinin daha rahat anlaşılabilen belirtileri ise şunlar olmaktadır. Ayrıca bu belirtilerin görüldüğü nöbetler büyük nöbetler olmaktadır.

Bebeklerin gözlerin sabit bir yere kenetlenmesi,

Vücudun kasılması,

Bebeklerin çenelerinde yaşanan kilitlenme,

Ağızdan köpük gelme

Anne ve babaların merak ettikleri bir diğer konu ise bebeklerinde gördükleri epilepsi nöbetlerinin nedenleri olmaktadır. Bebeklerde epilepsinin nedeni temelde beyinde anormal elektrik deşarj olmasıdır. Buna neden olan ise birçok etmen bulunmaktadır. Bu etmenleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır.

Bebeklerin genetik olarak epilepsiye yatkın olmaları,

Kafa travmaları,

Bebeklerde görülen metabolik bozukluklar,

Beyinde gerçekleşen enfeksiyonlar,

Bebeğin anne karnında gelişimi sırasında oluşan aksaklıklar,

Tümör,

Şiddetli düşük kan şekeri

Bebeklerde Epilepsi Nöbeti Teşhisi Nasıl Konulmaktadır?



Bebeklerde epilepsinin görülme olasılığı en yüksek olan zaman bebeklerin 0-1 yaş aralığında olmaktadır. Bu bebeklerin teşhis alabilmesi için öncelikle gerçekleşen ilk nöbetin bütün ayrıntılarının doktoru tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple muayene sırasında doktorun öncelikli olarak soracağı sorular içerisinde; nöbet sırasında bebeğin nasıl görüldüğü, nöbetten önceki dönemde bebeğin ne yaptığı ve nöbetin ne kadar sürdüğü olmaktadır.



Doktorun tam olarak nöbetleri anlayabilmesi için nöbetlerin videosunu çekmek ve zamanlarını kayıt etmek faydalı olacaktır. Ancak bunlar yeterli olmayacak ve doktor tetkikler isteyecektir. Bu tetkiklerin içerisinde;

MR

EEG

Kan testleri

Omur ilik sıvısı örneği bulunmaktadır.

Bebeklerde Epilepsi Geçer mi?



Bebekliğinde epilepsi teşhisi almış olan çocukların büyük çoğunluğu ilaç tedavilerine olumlu yanıtlar vermektedir. Eğer bir çocuk 2 yıl boyunca nöbet geçirmezse o zaman hastalığın iyileştiği var sayılmaktadır. Bu gibi durumlarda çocukların kullandıkları ilaçların dozları azaltılarak kesilmektedir.