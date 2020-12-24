Bebeklerde Göz Altı Morluğu Sebebi Nedir? Morluklar Ne Zaman Geçmeye Başlar?

Göz altı morlukları genellikle yetişkinlerde görülen bir rahatsızlıktır. Yetişkinlerde yorgunluk, yaşlılık, sağlıksız beslenme ve uykusuzluk gibi sebepler göz altı morluklara neden olmaktadır. Fakat bebeklerde görülen b morluklar yetişkinlere göre farklılık göstermektedir.



Bebeklerde Göz Altı Morluğu Sebebi Nedir?



Bebeklerde veya çocuklarda görülen göz altı morluklarının ilk akla gelen sebebi alerjik hastalıklardır. Anne ve babalar çocuklarında göz altı morluklar gördüğü zaman panik olmaktadır. Fakat bu morlukların sebebi alerjik, susuzluk veya aileden gelen genetik faktörler olabilir. Bebeklerde görülen göz altı morlukların diğer sebepleri ise şunlardır:



- Dehidrasyon

- Genetik

- Dengesiz beslenme

- Kronik sinüs enfeksiyonu

- Alerjik

- Gözleri ovuşturmak ve mikrop kapması

- Egzama

- Nezle

- Ten Açıklığı



Çocuklarda oluşabilen göz altı morlukların sebepleri arasında solunum yoluna bağlı olan enfeksiyonlar da yer almaktadır. Özellikle çocukların rahat nefes alıp veremediği zaman göz alt kısmında bulunan kılcal damarlar toplanır ve zamanla bu bölgede morluklar oluşabilir. Bu nedenle bu durumlar genellikle açık tenli çocuklarda görülmektedir.



Morluklar Ne Zaman Geçmeye Başlar?



Morlukların geçmesi için ilk olarak sebebinin öğrenilmesi gerekir. Buna göre de uygun tedavi uygulanabilir. En sık görülen sebeplerden birisi yetersiz su içme, dengesiz beslenme ve alerjik sebeplerdir. Bu nedenle çocuklarda göz altı morluğunun oluşmaması için yeterli su içip içmediğine dikkat edilmesi gerekir.



Bunlar dışında dengeli beslenme, çocukların vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak için yeteri kadar yeşil sebze ve meyveler bolca tüketilmelidir. Özellikle dondurulmuş gıdalardan uzak durulması gerekir.



Göz altı morlukların en belirgin nedenlerinden birisi de kansızlıktır. Bu nedenle bebeğinizde veya çocuğunuzda göz altı morluğu gördüyseniz mutlaka uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir.



Yetişkinlerde Göz Altı Morlukların Nedenleri Nelerdir?



Göz altı morlukların tedavisinde bu morluğa sebep olan etken dikkate alınmaktadır. Yetişkinlerde daha sık görülen bu morlukların sebepleri şunlardır:



- Yorgunluk, uykusuzluk

- Demir eksikliği anemisi

- Karaciğer ve böbrek hastalıkları

- Alerji

- Sigara ve alkol kullanımı

- Güneşe çok uzun süre maruz kalma yetişkinlerde görülen göz altı morluklarının sebeplerindendir.