Bebeklerde Kanda Enfeksiyon Belirtileri Nelerdir? Enfeksiyon Neden Olur, Nasıl Geçer?

Bebeklerin kanlarında enfeksiyon bulunup bulunmadığının belirlenmesi için kanlarına CRP testinin uygulanması gerekmektedir. CRP değerinin yüksek çıkması durumunda ise kanda enfeksiyondan söz edilmektedir.



Bebeklerde Kanda Enfeksiyon Belirtileri Nelerdir?



Bebeklerin kanında enfeksiyon olması, enfeksiyonun organlara yayılabilme riski yüzünden tehlikeli olmaktadır. Bunun için belirtilere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bebeklerde kanda enfeksiyonun belirtileri ise şunlar olmaktadır.

Sürekli emme isteği,

Huzursuzluk,

Karın bölgesinde gözlemlenen şişkinlik,

Öksürük,

Kan basıncında düşme,

Organların fonksiyonlarının bozulması,

Yüksek ateş,

Kusma,

Sarılık,

Bebeğin vücut sıcaklığının düşmesi,

Sürekli olarak uyuma,

Halsizlik,

Hormonal değerlerin düşmesi,

Enfeksiyon Neden Olur, Nasıl Geçer?



Bebeklerin kanlarında görülen enfeksiyonun birçok sebebi olabilmektedir. Ancak enfeksiyon oluşmasına en fazla sebep olan etmenler şunlar olmaktadır.

Kirli eller ile bebeğe temas etmek,

Yanık sonrasında bebeğin deri bütünlüğünün bozulması,

Bebeğin yediği yiyeceklerin temiz veya sağlıklı olmaması,

Kan yolu ile,

Eğer bebeğin kanında enfeksiyon olduğundan şüpheleniliyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerekmektedir. Daha sonrasında tanı için bebeğe kan testleri ve kültür testleri yapılmaktadır. Kültür testleri sayesinde enfeksiyona sebep olan mikrop belirlenebilmektedir.



Tanı konulduktan sonra ise tespit edilen mikroba yönelik antibiyotik ve diğer ilaçlar ile tedaviye başlanmaktadır. Tedavi süresince bebeğin bilincini açık olması önemli olmaktadır. Tedavi süresinde eğer bebek nefes almada zorluk çekiyor ise o zaman buna yönelik uygulamalar ile tedavi desteklenmektedir. Bunların yanında tedavi süresi boyunca bebeğe sıvı takviyesinin yapılması da önemli olmaktadır.



Bebeklerde kanda Enfeksiyon Neden Önemli Olmaktadır?



Bebeklerde kanda enfeksiyon, mikrobun bebeğin vücuduna girip hastalığın oluşması için ortam hazırlaması olmaktadır. Çoğalan bu mikroorganizmalar ise bebeklerin sağlıklarına büyük darbeler vurabilmektedir.



Bebeklerin kanlarında enfeksiyon olması, diğer birçok organı etkilemektedir. Etkilenen bu organların fonksiyonları ise bozulmaktadır. Bu durum da organ kayıplarına ve daha da önemlisi ani bebek ölümlerine kadar gidebilmektedir.



Bu hastalığın görüldüğü bebekler genellikle doğumlarından sonra uzun bir süre hastanede kalan ve bağışıklık sistemi zayıf olan bebeklerde görülmektedir. Bunların yanında kanında en fazla enfeksiyon görülen bebekler ise ateşli romatizmal hastalığa sahip olan bebekler olmaktadır. Diğer bir yandan bebeklerin vücudunun herhangi bir yerinde olan enfeksiyon kanda ki enfeksiyona da sebep olmaktadır. Bakteri, parazit ve mantarlar bebeklerin kanlarındaki enfeksiyonun en temel sebebi olmaktadır.