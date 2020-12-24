Bebeklerde Nezleye Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Yenidoğan Bebeklerde Nezle Tedavisi

Nezle yaklaşık 200 farklı virüsten kaynaklanan viral bir enfeksiyondur. Bebeklerde nezle kimi zaman ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Bu nedenle de en hızlı şekilde bebeklerin tedavi edilmesi çok önemlidir.



Bebeklerde Nezle Belirtileri Nelerdir?



Nezle, çocuk yaşlı demeden herkese bulaşabilen bir hastalıktır. Anne sütünden bebeğe geçen antikorlar bebeği ilk 6 ay nezleden koruma etkisine sahiptir. Bebeklerde sonraki 1 yılda ortalama 7-8 nezle atağının geçirilmesi normal sayılır. Okul çağında gelen çocuklarda ise sosyal hayat arttığı için nezle kapma riski de yükselir.



Nezlenin yani soğuk algınlığının farklı belirtileri vardır. Bu belirtiler arasında; ateş, öksürük, halsizlik, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, gözlerde sulanma, yorgunluk, hapşırma ve baş ağrısı sayılabilir. Bu sorunlardan herhangi biri teşhis edildiğinde bebeklerde vakit kaybetmeden nezle tedavisine başlanmalıdır.



Bebeklerde Nezleye Ne İyi Gelir? Bebeklerde Nezle Nasıl Geçer?



Aslında soğuk algınlığına yani nezleye dair direkt bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Eğer sinüzit, bronşit gibi enfeksiyonlar yoksa bebeklerde nezle için antibiyotik kullanılmaz. Ağrı kesiciler ağrıyı azaltmada kullanılabilir. Burun açıcı spreyler de bebeklerin rahatlamasını sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bebeklerde nezle sürecinde; bol sıvı alımı, burunu nemli tutmak ve odayı nemli tutmak tedaviyi olumlu yönde etkiler.



Nezleye iyi gelen doğal yöntemler de bebeklerde nezle tedavisinde sıklıkla kullanılır. Bunlar arasında; zencefilli bal, nane limon, ıhlamur çayı, ekinezya çayı, ballı tarçınlı süt ve tavuk çorbası gibi sıvı takviyesi bulunur.



Yeni Doğan Bebeklerde Nezle Tedavi Yöntemleri



Nezle vücut tarafından zamanla yenilen bir hastalıktır. Ancak bazı durumlarda tedavi edilmediği zaman sinüzit ve bronşit gibi daha ağır komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle özellikle bebeklerde nezle yani soğuk algınlığı hastalığının mümkün olan en kısa sürede giderilmesi gereklidir.



Bebeklerde nezleyi tedavi etmek için uygulanabilecek bir takım yöntemler vardır:

Bebeği emzirme sıklığı artırılmalıdır.

Bebek sık sık banyoya sokularak burnunun temizlenmesi ve nemli kalması sağlanmalıdır.

Bebeğin bulunduğu odanın nemli tutulması önemlidir.

Burun açıcı spreylerle bebeğin burnu rahatlatılmalıdır.

Ballı süt ve nane limon gibi doğal tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.