Bebeklerde Siyah Kaka Neden Olur, Ne Zaman Biter? Siyah Dışkının Başlıca Sebepleri

Bebeklerde kakanın rengi çeşitli sorunlara bağlı olarak normal kahverengi renkten farklı bir renk alabilir. Sarı, yeşil ve siyah kakalar bebeklerde farklı sorunlara işaret ederler.



Bebeklerde Siyah Kaka Neden Olur ve Ne Zaman Biter?



Bebeklerde kaka rengi bebek sağlığı konusunda çok şey anlatır. Yeni doğan bebekler ilk kakalarını genellikle ilk 24 saat içinde yaparlar. Yeni doğan bebeklerin yaptığı bu ilk kaka "mekonyum" adını alır ve genellikle siyah renktedir. Yapışkan yapıda olan ilk kaka, doğumdan sonraki birkaç gün içinde normal dışkı formuna ve rengine bürünür. Dolayısıyla yeni doğan bebeklerde ilk kakanı siyah olması olağan bir durumdur.



Bunun dışında bazı bebeklerde ilk doğum sonrası yapılan kaka haricinde de zaman zaman siyah kakaya rastlanır. Bu durum genellikle demir takviyesi alan bebeklerde ortaya çıkan bir durumdur. Vücutta fazla miktarda demir bulunması kaka renginin siyah olmasına sebep olur. Eğer bebeklerde siyah kaka durumu söz konusuysa demir alımı azaltılabilir. Siyah kaka yapılması demir takviyesini azaltma durumunu takip eden evrede normal rengine dönmeye başlar.



Bebeklerde Siyah Dışkının Başlıca Sebepleri Nelerdir?



Bebeklerde siyah kaka görülmesinin başlıca sebeplerinden biri vücuttaki demir fazlalığıdır. Vücuda fazla miktarda demir girdiğinde kakanın rengi de siyaha döner. Eğer alınan demir miktarı azaltılırsa ilerleyen birkaç gün içinde siyah renkte olan kakanın normal renge dönmeye başladığı görülür.



Bazı durumlarda bebeklerde kakanın rengi siyaha yakın gri bir renk de alabilir. Bu durum bebekteki safra asitlerinin yetersiz olduğu zamanlarda ortaya çıkan bir sorundur. Yani bebeklerde siyaha yakın gri renk bir kakaya rastlanıyorsa, bebeğin sindirim sisteminde bir takım sorunlar mevcuttur. Bu durumlarda en yakın bebek doktoruna başvurulması gerekir. Çünkü farklı sindirim sistemi sorunları farklı tedavi yöntemleri içerirler.



Eğer ekstra demir takviyesi almamasına rağmen bebeklerde kaka rengi siyah veya siyaha yakın gri renge dönüyorsa bu da acilen doktora danışılması gereken bir durumdur. Demir takviyesi almayan bebeklerde kakanın siyaha veya koyu griye bürünmesi normal bir durum değildir ve çeşitli sindirim sistemi sorunlarıyla ilişkili bir durum olabilir.