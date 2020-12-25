Bebeklerde Süt Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Süt Alerjisi Nasıl Tedavi Edilir?

Bebeğiniz sürekli ağlıyor, sürekli gaz sancısı çekiyor ve genel olarak kilo almakta zorlanıyor ise bebeklik döneminde sık rastlanan süt alerjisi ile karşı karşıya olmanız mümkündür.



Süt Alerjisi Nedir?



Günümüzde inek sütü içerisinde yer alan proteinlere karşı oluşmakta olan reaksiyon sonucu kendisini deri döküntüsü, kusma, ishal gibi bazı belirtilerle gösteren alerji çeşidine, "İnek Sütü Protein Alerjisi'' denilir. İnek sütü alerjisi bebeklerde çok gözlenen alerji türüdür. Bu nedenle bir ya da iki yaşına kadar genelde inek sütü ve inek sütü bulunan ürünlerin tüketilmesi önerilmez.



Bebeklerde Süt Alerjisi Belirtileri Nelerdir?



Bebeklerde süt alerjisinin belirtileri;



Ağlama, ilk olarak ağlama durumu normaldir. Ancak ortada neden yokken çığlık atması, aniden ağlama krizleri alerji sebebi ile oluşabilir.



İshal, bebeklerde oluşan inek sütü alerjisinin en belirgin semptomlarındandır. Bebeğiniz çok sık ishal oluyor ve de dışkısı kanlanıyor ise dikkat edilmesi gereken bir durum vardır.



Kusma, bebeğiniz beslendikten sonrasında, sık ve şiddetli olarak kusma görülmesi süt alerjisinin habercisidir.



Ciltte döküntü, çeşitli yerlerinde egzama gibi kızarıklık ve deri döküntüleri hastalıkta görülebilir.



Solunum problemleri, devamlı geçmeyen hırıltılar, burun tıkanıklığı, öksürük ve ya nefes alma sırasında yaşanan zorluk alerjinin etkisinden de kaynaklanabilir.



Gaz, bebekler sık sık gaz şikayeti görülür. Fakat sütte bulunan proteine alerjisi olan bebeklerde ciddi gaz sancısı olur.



Süt Alerjisi Tanısı



Bebeğe öncelikle bir süre inek sütü ve ya süt ürünleri verilmez. Hastalık belirtileri ortadan kalkıyor ise teşhis ve de tedavisi yapılabilir. Bunun yanında Spesifik IgE, Cap ve de East gibi kan testleri uygulanabilir.



Süt Alerjisi Nasıl Tedavi Edilir?



Bebeklerde süt alerjisi tedavisinde öncelikle; Emziren annenin içtiği inek sütüne bağlı bebekte de inek sütü alerjisi görülebilir. Anne sütü vermeye devam etmemelidir.



Nadiren bebeklerde, anafilaksi ani ve de ciddi belirtiler görülebilir. İnek sütü alımından sonra, yüz şişmesi ve nefes alıp vermede zorlanma belirtileri görüldüğünde doktora başvurulmalıdır.



Bebeğinizde inek sütü alerjisi tanısı varsa, doktor tavsiyesine uygun altı ve on sekiz ay arası inek sütü, yoğurt, tereyağı ve ya peynir gibi ürünleri vermeyi bırakmanız önerilmektedir.



İnek sütü alerjisi olan bebekler için proteinleri parçalanıp alerjenik özelliklerini yitirmiş olan özel mamalar kullanımları tercih edilmelidir.