Bebeklerde Vücut Isısı Sıcaklığı Kaç Olmalı? Sıcaklık Neden Düşer, Neden Yükselir?

Bebeklerde ateş yükselmesi, bebeğin vücudunda beklenmedik bir durumun meydana geldiği anlamına gelmektedir. Hastalığın derecesi ateş ile doğru orantılı bir durum değildir. Hafif bir hastalık durumunda ateşin çok yükseldiği gözlemlenebilir ya da tam tersi çok ciddi bir enfeksiyon durumunda ateş çok fazla yükselmeyebilir.



Bebeklerde Vücut Isısı Sıcaklığı Kaç Olmalı?



Bebeklerde ateşin normal olarak 36,4 C olması gerekmektedir. Ancak bazen bebeklerde ateşte düşük miktarlarda değişimler görülebilmektedir. Bu çok da önemli bir durum olarak değerlendirilmez. Bebeklerde ateşin çok yüksek olması 38 üzerine çıktığı zaman göz önünde bulundurulmaktadır.



Bebeklerdeki ateş sebepleri genel olarak şu şekildedir;

Zatürre, ortak kulak enfeksiyonu ya da idrar yolu enfeksiyonu gibi problemler ateş yükselmesine neden olabilir.

Virüsler nedeni ile meydana gelen hastalıklarda ateş yükselmesi problemleri ile karşılaşabilmektedir.

Yeni doğanda ateş anneden almış olduğu mikrop nedeni ile oluşabilir.

Sıcaklık Neden Düşer, Neden Yükselir?



Vücutta yüksek miktarda enfeksiyon olması durumunda, vücut kendini savunmak amacı ile ateş yükselmesi görülebilmektedir. Virüs nedeni ile ateş yükselmesi olabileceği gibi bu durum enfeksiyonlar ve çeşitli iltihaplar nedeni ile de meydana gelebilir. Bu sebeple ateşin sebebinin iyi bir şekilde araştırılması gerekir.



38 üzeri olan bebek ateşlenmelerinde muhakkak bir doktora görünmek gerekir. Çünkü bu gibi durumlarda havale riski vardır. Bunun yanında ateşin bu kadar yükselmesi ciddi bir hastalığın habercisi olabilir.



Ateş yükselmesi bazen diş çıkaran çocuklarda da görülmektedir. Yeni diş çıkaran bebeklerde bu süreç biraz sıkıntılı ilerler. Bebeğin iştahı kesilebilir, ateşi yükselebilir, bebek huysuzluk yapabilir.



Ateş yükselmesi gibi bebeklerde ateş düşüklüğü problemleri de olabilmektedir. Özellikle yeni doğan bebekler vücut ısısını tam olarak ayarlayamazlar. Bu nedenle yeni doğan bebeğin soğuktan korunması oldukça önemli bir durumdur.



Bebeklerde Ateş Düşürme İşlemi Nasıl Gerçekleşir?



Öncelikli olarak ebeveynlerin sakin olması oldukça önemlidir. Ateşinin çıktığı anlaşılan bebeğin üzerindeki kalın kıyafetlerin çıkarılması gerekmektedir. Bebeğin sakin olması oldukça önemlidir. Eğer bebek ağlıyorsa ve huzursuzsa bu durum ateşin düşmesini geciktirecek bir durumdur.



Ilık bir duş bebeğin ateşinin düşmesine yardımcı olabilir. Alın, kasık, koltuk altı gibi bölgelere nemli bez konabilir. Bu bezin sıklıkla değiştirilmesi gerekir. Eğer tüm bunlar ateşin düşmesine yeterli olmazsa o zaman ateş düşürücü ilaçlar kullanılması gerekmektedir.