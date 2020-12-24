Çocuklarda Ateş Düşürme Yolları Nelerdir? Evde Yükselen Ateşi Düşürmenin Yöntemleri

Çocukların ateşlenmesinden bu kadar çok korkulmasında ki sebep çocuğun havale geçirme olasılığı olmaktadır. Bu kanı bir yere kadar doğrudur. Ancak havaleye sebep olan asıl etmen, ateşin sürekli olarak inip çıkması olmaktadır. Bu sebeple eğer çocuğun ateşi varsa ancak genel keyfi yerinde ise uzmanlar ateşe 38,5 olana kadar müdahale edilmemesi gerektiğini söylemekte.



Çocuklarda Ateş Düşürme Yolları Nelerdir?



Öncelikle çocuklarda görülen ateş bir hastalık değil bir belirti olmaktadır. Bu sebeple yüksek ateşin düşürülmesi isteniyorsa altında yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir. Bunun için de bir uzmanla görüşülmesi gerekir.



Diğer bir yandan ateş düşürücü şurup ya da fitil ile ateş düşürülmek istenirse şu noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.



Öncelikle ateş düşürücü fitiller iki yaşın altında ki bebekler için kullanılmalıdır. Hatta birçok uzman fitil kullanımını desteklememektedir.



Eğer ateş düşürücü olarak şurup veya tablet kullanılacaksa o zaman dozajın ayarlamasında çocuğun yaşı ve kilosu önemli olmaktadır. Bu konular hesaplanarak yeteri kadar ilaç verilmelidir.



Ateş düşürücü olarak kullanılan iki tür ilaç bulunmaktadır. Bunlardan ilki paracetemol olmaktadır. 1 aylıktan daha küçük bebeklere bu ilaç verilmemektedir. Daha büyük çocuklar için ise kilo başına 15 mg olarak verilmesi gerekmektedir. Günde en fazla 4-6 defa verilen bu ilaçlar en az 4 saat ara ile verilmelidir. Ateş düşürücü olarak tercih edilmesi gereken ilk ilaç türü bu olmalıdır.



Bir diğer ateş düşürücü türü ise ibuprofen olmaktadır. 6 aylıktan daha küçük olan çocuklarda kullanılmamaktadır. Ayrıca ateşe eşlik eden ishal durumu varsa yine bu ilacın verilmesi doğru değildir. Günde 3 dozdan daha fazla verilmemesi gereken bu ilaç grubunun günde en fazla 40 mg verilmesi gerekmektedir.



Evde Yükselen Ateşi Düşürmenin Yöntemleri



Eğer çocuğunuzun ateşini ilaç vermeden düşürmek istiyorsanız o zaman evde yapılması gerekenler şunlar olmaktadır.

Ortamın ısısı düşürülmelidir. Çünkü bağışıklık sistemi dış ortamdan daha sıcak olması için beyni yönlendirmektedir.

Çocuğun üzerindeki kıyafetler çıkarılmalıdır. İç çamaşırları ile kalacak şekilde soyulabilir.

Ilık duş aldırmak da bir diğer yöntem olmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta suyun sıcak ılık olmasıdır.