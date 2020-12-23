Çocuklarda Diyabet Neden Olur? Çocuk Şeker Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda diyabetin görülmesinin birçok sebebi bulunmasının yanı sıra sürekli olarak kontrol altında tutulması da önemli bir nokta olmaktadır.



Çocuklarda Diyabet Neden Olur?



Çocuklarda ve gençlerde görülen diyabet türü tip 1 diyabet olmaktadır. Genellikle de insülin ve pankreas yetersizliğine doğru evrilmektedir. Çocuklarda görülen şeker genellikle travmalar sonrasında, viral hastalıkların sonrasında, aşılama sonrasında ve bazı ilaçların kullanımlarından sonra meydana gelmektedir.



Çocuk Şeker Hastalığının Belirtileri Nelerdir?



Çocuklarda şeker hastalığı çok erken yaşlarda başlayabilir. Bu sebeple çocukların belirtilerinin iyi okunması gerekmektedir. Diyabet olan çocuklarda görülen belirtiler ise şunlar olmaktadır:

Sık acıkma,

Fazla susama,

Sık sık idrara çıkma,

Uykuda idrar kaçırma,

Ağızda çürük elma kokusu,

Karın ağrısı,

Mide bulantısı,

Kilo alamama veya kilo kaybı,

Yorgunluk,

Halsizlik,

Hızlı nefes alış verişi,

Kusma.

Çocuklarda Kan Şekeri Değerleri



Çocuklarda kan şekeri değerleri bulundukları yaşa göre farklılık göstermekle birlikte genel olarak şu sınırlar içerisinde olması beklenmektedir.



Çocuklarda açlık kan şekeri değerleri şunlar olmaktadır:

50-70 mg/dl arasındaki değerler çocuklarda düşük kan şekeri olduğunu ifade etmektedir.

70-100 mg/dl arasındaki değerler normal olarak kabul edilmektedir.

100-125 mg/dl arasındaki değerler ise prediyabeti simgelemektedir.

126 mh-g/dl ve üzerinde ki değerler ise çocuğun diyabet olduğunun kanıtı olmaktadır.

Çocuklarda tokluk kan şekeri değerleri ise şunlar olmaktadır:

1. saat tokluk kan şekerinin değeri 140 mg/dl veya daha altında bir değer ise normal olarak kabul edilmektedir.

2. saat tokluk kan şekeri ise 120 mg/dl veya altında bir değere sahip olursa normal olarak görülmektedir.

Diğer bir yandan açlık veya tokluk fark etmeksizin 200 mg/dl üzerinde olan değerler diyabet olarak nitelendirilmektedir.

Çocuklarda Diyabet tedavisi Nasıl Olmaktadır?



Çocuklarda görülen tip 1 diyabet pankreasın insülin üretmemesi sebebi ile olmaktadır. Bu sebeple de tip 1 diyabetin tedavisi insülin iğneleri olmaktadır. Bunun yanında tedaviyi desteklemek amacı ile çocuklara özel beslenme ve egzersiz listeleri hazırlanmaktadır.



Çocukları beslenme ve egzersiz listelerine sadık kalması çok önemli olmaktadır. Ayrıca insülin enjeksiyonları enjektör, kalem ve pompa şeklinde olabilmektedir. Bu insülin enjeksiyonları yemeklerden önce ve gün içerisinde 2 veya 4 kez uygulanmaktadır.