Çocuklarda Kardeş Kavgası Ve Kardeş Kıskançlığı Nasıl Giderilir?

Kardeşler en ufak şeyler için bile aralarında kavga edebilirler. Bu kavgaların sebebi bir oyuncak, ebeveynlerden biri ya da koltuğun belli bir bölümüne oturmak dahi olabilir. Tüm bu krizleri idare etmek ise anne ve babanın sorumluluğudur.

Çocuklarda Kardeş Kavgasının Sebepleri Nelerdir?

Genel olarak kardeş kavgası söz konusu olduğunda en büyük sebepler çoğu zaman ebeveynlerden ve onların verdiği tepkilerden kaynaklıdır. Kardeşlerin birbirleriyle kavga etmesi olağan bir durumdur. Anne ve babanın bu kavgalarda verdiği tepkiler ise kavganın boyutlarını arttırmaktadır. Örneğin iki kardeş kavga ettiğinde genellikle anne ve baba büyük olana kazar ama kızarken onun da henüz çocuk olduğunu unutur.

Çocuklar söz konusu olduğunda, büyük olanın her zaman daha sorumlu davranması gerektiği düşünülmektedir. Fakat aile çocuğa bir sorumluluk vermezse ondan sorumluluk bekleyemez. Zaten ufacık bir çocuğun sorumluluk sahibi olması da beklenemez. Şayet iki çocuk arasında çıkan kavga ya da tartışmalarda sadece yaşı büyük olana kızılırsa, kardeşler arasında kıskançlığın olması muhtemeldir.

Büyük çocuğa verilen tepkiyi gören kardeş ise durumu her zaman lehine çevirir. Ağabeyine ya da ablasına devamlı olarak sataşarak, kabahati ona atmayı alışkanlık haline getirir. Diğer yandan yine sadece “O küçük” diyerek büyük çocuğu uyarmak da oldukça yanlış bir tutumdur. Küçük çocuklarda yaptıklarının sorumluluklarını almalıdır. Aksi halde yine büyük çocuğun kırılmasına ve kardeşini kıskanıp ona kötü davranmasına sebebiyet verilir.

Anne ve babalar hiçbir zaman iki kardeşi birbiri ile kıyaslamamalıdır. Çocukların iyi yönlerini ön plana çıkarırken kullandığı cümlelere dikkat etmeli ve diğerini kırmamalıdır. Öncelikle her çocuğun farklı yetenekleri olduğunu unutmamalı ve yapamadığı işlerden dolayı onları yermek yerine, yapabildiği işleri görüp onları taktir etmeyi bilmelidir. Böylece çocuklar birbirlerine örnek olmayı başarır.

Kardeşler Arasındaki İlişkiyi Sağlamlaştırın!

Kardeşler arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırmanın yolu onların ortak bir şeyler yapabilmelerinden, birbirleri ile yardımlaşmalarından geçer. Birbirine yardım etmeye başlayan kardeşler zamanla kardeşine ne kadar ihtiyacı olduğunu anlar ve bilirler. Onlara ortak bir sorumluluk vermekle ya da tek başlarına değil, birlikte oynayabilecekleri oyunlar almak aralarındaki bağı güçlendirecektir.

Kardeşlerin Birbirini Sevmesini Sağlayın!

Kardeşler sürekli çekişme içerisinde olabilirler fakat onların birbirlerini sevmesini sağlayarak bu çekişmelere son vermek kolaydır. Örneğin, birinin doğum günü olduğunda ona en sevdiği hediyeyi almak ve bunu kardeşinin aldığı söylemek, kardeşinin vermesine izin vermek gibi fikirlerle bağlarını güçlendirmek gerekir.

Kardeşler Arası Kıskançlık Nasıl Engellenir?

Kız çocuğu ya da erkek çocuğu fark etmeksizin, en başta anne ve baba çocuklarını eşit sevmeyi bilmelidir. Birine fazladan sorumluluklar verirken diğerinin çoğu kez başta cinsiyeti yüzünden sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemelidir. Şayet her ikisine de eşit davranmak aralarındaki kıskaçlığı gidermenin en kolay yoludur! Anne ve baba bu tutumu becerebilirse zaten kardeşler arasında herhangi bir kıskançlık da söz konusu olmaz.